¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û10-FEET¡¢NAOKI¤¬¸ì¤ëÆÈÃÇ¥Ù¡¼¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¡Ö¤³¤Î»ÑÀª¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
10-FEET¤¬2025Ç¯²Æ¤â¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¥é¥¤¥ÖËÜ¿ô¤È°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ¨¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤äÃÎÌ¾ÅÙ¡¢¿®Íê´¶¤äÇúÈ¯ÎÏ¤ÎÌÌ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï³Ú¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¿´ÃÏ¹¥¤µ¤³¤½¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥§¥¹Åù¤ÎÈà¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ï¤â¤Ï¤äÄêÈÖ¤À¤¬¡¢3¿Í¤¬Êü¤ÄËü´¶¶»¤ËÇ÷¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢»ê¹â¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¶Á¤«¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤â¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
BARKS¤Ç¤ÏTAKUMA(Vo, G)¡¢NAOKI(B, Vo)¡¢KOUICHI(Dr, Cho)¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶Ë¾å¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÈë·í¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡¢¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»î¤ß¤¿¡£ÂèÆóÃÆ¤ÏNAOKI¡£¥È¥ê¥ª¤È¤¤¤¦É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤ò»Ù¤¨¡¢ÀûÎ§¤òºÌ¤ë¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤ÎÌò³ä¤Ï¶Ë¤á¤ÆºÇ½ÅÍ×¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤Ï¤â¤È¤è¤ê¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï10-FEET¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¥µ¥¦¥ó¥ÉÅª¤Ë¤â¥ë¥Ã¥¯¥¹Åª¤Ë¤âNAOKI¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¸À¤¨¤ë¥Ù¡¼¥¹¤¬¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿Ê²½¤â¿Ê¶Ãø¤·¤¤¡£¸½ºß¤ÎNAOKI¤¬µá¤á¤ëÍýÁÛ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢10-FEET¤ÏËÜÆü9·î24Æü¡¢¡ÖÂè¥¼¥í´¶ (sequence ver.)¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤Î¥·¥ó¥»Åù¤ÎÆ±´ü²»¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢²»¸»¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Ç¥³¥Ô¡¼¤¹¤ì¤Ð´°Á´ºÆ¸½¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÁ´¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Ø¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¼ñ¸þ¤Ï¼ã¤¤º¢¤«¤é
¢£¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹
¨¡¨¡NAOKI¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÈDOGMATIC GOURMET¡É(¡áÆÈÃÇ¥°¥ë¥á¿Í¡¿NAOKI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É)¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
NAOKI¡§¤¤¤ä¡¢ÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡ãSATANIC CARNIVAL2025¡ä¤ÎBARKS¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ì¥Ý¤Ç¼¹É®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú²°Î¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¨¥ê¥¢ÏÆ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾º¤í¤¦¤È¤¹¤ëNAOKI¤µ¤ó¤ò¤ª¸«¤«¤±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¨¥ê¥¢¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ª¤ª¤Ã¡ª¤È°ì¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£DOGMATIC GOURMET¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¤ªÊÛÅö¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸å¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥«¥ì¡¼¤Ç¡£
NAOKI¡§¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¤Î¤Í¡£ÍÌ¾¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½ªÅª¤ËÍ¾¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¥°¥ë¥á¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊNAOKI¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¥³¥Þ¤Î¤´¤È¤¯¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÂç¸Ô³«¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤Ç¤¹¡£BurnyÀ½NAOKI¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò´Þ¤á¤ÆÄ¹¤é¤¯°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤ÇÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
NAOKI¡§ËÍ¤¬25¡Á26ºÐ¤Î¤È¤¤«¤Ê¡£ËÍ¤é¤Î¼þ¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤ä¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤¬¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡Åö»þ¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
NAOKI¡§ËÍ¤âÅö»þ¤Ï¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·¤·¤¤¥Ù¡¼¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢Åö»þ¤Ï¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤Ï¥â¥È¥ê¡¼¡¦¥¯¥ë¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ú´ï²°¤Ç»îÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²»Åª¤ÊÆÃÄ§¤¬°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤Ï¡¢¥É¥ó¥·¥ã¥êµ¤Ì£¤Î¥®¥é¥®¥é¤·¤¿²»¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
NAOKI¡§¤³¤ì¤¾¡È¥¶¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥ô¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î²»¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥É¥í¡¼¤¬Ê¬¸ü¤¯¤Æ¡¢¥í¡¼¤ÎÂÓ°è¤¬ÃÏ¤òÇç¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤º¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤éBURNY¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤ÎÆþ¼ê¤¬Àè¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆBURNYÀ½NAOKI¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤â¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¥·¥§¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
NAOKI¡§¤Ï¤¤¡£ºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥ô¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅëºÜ¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤Ë¶á¤¤²»¿§¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ô¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤é¤·¤¤¥ß¥Ã¥É´¶¤È¤«¤ò»î¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÅÓÃæ¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ô¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥Ã¥·¥ô¤Î¤Û¤¦¤ò¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¤È¤¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤Ï¡©
NAOKI¡§10Ç¯°Ê¾å¡¢ÁÒ¸Ë¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬²¿ËçÌÜ¤«¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¥²¥Í¥×¥í¤Î¤È¤¡¢ÁÒ¸Ë¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ù¡¼¥¹¤ò²¿ËÜ¤«¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢10¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÃÆ¤¤¤¿¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤Î²»¤¬¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤Î¹¥¤ß¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡10Ç¯°Ê¾å¡¢ÁÒ¸Ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤ÇÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃÆ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
NAOKI¡§¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ÜÌ²¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£Çã¤Ã¤¿Åö½é¡¢3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø4REST¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖLITTLE MORE THAN BEFORE¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤è¤¯¼êÊü¤µ¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£10¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÃÆ¤¤¤¿¤È¤¤ËºÆ¤ÓÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë¤ÇÌ²¤é¤»¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤¬½ÏÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âNAOKI¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ñ¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤¹¤«¡©
NAOKI¡§¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¼ñ¸þ¤Ï¼ÂºÝ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡£ÀÎ¤Ï¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤ÆÃÍ¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¶âÂ°²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ô¥Ù¡¼¥¹ÆÃÍ¤Î¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤äÌÚ¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥ô¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤«¥¢¥¯¥Æ¥£¥ô²óÏ©¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ã¥·¥ô¥Ù¡¼¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÉ½¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢´¶¾ð¤¬¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ½¬½Ï¤·¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÌÄ¤é¤·Êý¤¬¹ª¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
NAOKI¡§¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ô¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸¹¤ËÅö¤Æ¤ë³ÑÅÙ¤ä¿¼¤µ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²»¤ÎÊÑ²½¤¬Ç¡¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥ô¤Ï¥Ñ¥ï¡¼´¶¤äÂÀ¤µ¡¢¶âÂ°²»¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥¿¥Ã¥Á¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¥Ñ¥Ã¥·¥ô¤Î¤Û¤¦¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÅÓÃæ¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥á¥¤¥ó¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤«¡©
NAOKI¡§¤Ï¤¤¡£¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï¥á¥¤¥ó¤â¥µ¥Ö¤â¥Ð¥Ó¥Ã¥ÄÀ½FCH Bass Bridge¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤¢¤È¥Ú¥°¤Ï¡¢4¸¹¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤°¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÀ½¤Ë´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï4¸¹¤Î¥Ú¥°¤À¤±¤ò¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¹¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¡Á3¸¹¥Ú¥°¤â¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¸¹¤ÎÌÄ¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Á´Éô´¹¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡°ÊÁ°¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°ÍÑ¤È¤·¤Æ¥µ¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ãhelm¡ÇN bass¡ä¤ÎZepp Haneda¸ø±é¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î¤ß»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
NAOKI¡§Á°¤Ï¥É¥í¥Ã¥×D¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¶Ê¤Ç¥µ¥Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á´¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥Ù¡¼¥¹¸ò´¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±¤¸»ÅÍÍ¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤Ç¤â¸ÄÂÎº¹¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯²»¿§¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥É¥í¥Ã¥×D¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ú¥°¤ò¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥í¥Ã¥×D¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤ä¡ÖSLAM¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥É¥í¥Ã¥×D¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥µ¥Ö¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤â¡¢¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
NAOKI¡§Á´¤¯Æ±¤¸»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç²»¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤È¥µ¥Ö¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É2ËÜ¤Ç»öÂ¤ê¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤À¤±
¢£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤
¨¡¨¡¼¡¤Ë¥¢¥ó¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥é¥ëDSP¤ÎQuad Cortex¤ò¥×¥ê¥¢¥ó¥×¡¢EBS¤ÎHD350¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥ó¥×¤È¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¥ã¥Ó¤ÏGR BASS AT410¤Ç¤·¤¿¡£EBS HD350¤ÈGR BASS AT410¤ÏÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡©
NAOKI¡§µ¡ºà¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿5·î¤ÎZepp Haneda¤Î¤È¤¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤¬EBS¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤ÏGR BASS¤ÎONE800¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥ó¥×¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë²»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏQuad Cortex¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥ó¥×¤ò´¹¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
NAOKI¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿EBS HD350¤È¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿GR BASS ONE800¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¸ò¸ß¤ËÌÄ¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥ó¥×¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç²»°µ´¶¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ONE800¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢²»¤ÎÂÀ¤µ¤äÈô¤ÓÊý¤¬¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£6·î12Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦³ø»³¸ø±é¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤òONE800¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥×¥ê¥¢¥ó¥×¤È¤·¤ÆQuad Cortex¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
NAOKI¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æ³Æþ¤·¤Æ1¡Á2Ç¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Quad Cortex¤ò»È¤¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¥Õ¥í¥¢·¿¤Î¥¢¥ó¥×¥â¥Ç¥é¡¼¡õ¥Þ¥ë¥Á¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
NAOKI¡§¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥³¥ê¥ó¥º¡ÙÀ©ºîÃæ¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Èº£¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦µ¡ºà¤â¤¢¤ë¡É¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤Î»³ËÜ¥±¥ó¥Ú¥¤¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¤¬¤é²»¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢1Âæ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼Ú¤ê¤Æ»î¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢º£¸åQuad Cortex¤¬¤¢¤ì¤ÐÊØÍø¤À¤·¡¢µ¡Ç½Åª¤Ë¤â±¿ÈÂ¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥é¥¯¤À¤Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÌÄ¤é¤»¤ë¥¢¥ó¥×¥â¥Ç¥é¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢NAOKI¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î²»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
NAOKI¡§µîÇ¯12·î¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¯²òÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é²»ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤ÏEBS HD350¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î²»¿§¤È¤Û¤Ü°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Quad CortexÆâ¤ÎCA 400¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥×¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²»ºî¤ê¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Quad Cortex¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤âÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡©
NAOKI¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²»ºî¤ê¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤«¤Ê¤êµÍ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¤Þ¤ÀºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤á¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Î¤È¤³¤í¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥×¥â¥Ç¥é¡¼µ¡Ç½¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
NAOKI¡§¼Â¤Ï¡¢ÏÄ¤ß¤ä¥Õ¥é¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤«¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È·Ï¤Î²»¿§¤ä²»¼Á¤Ï¡¢¥¶¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤±¤É´û¤ËQuad Cortex¤ËÀßÄêºÑ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä²»¿§¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¤Û¤¦¤¬Áàºî¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£Quad CortexÍÑ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Quad Cortex¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈÉôÌç¤â»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¨¡¨¡¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¼¡Âè¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï´ÊÎ¬²½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤Ç¤¹¤«¡©
NAOKI¡§¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤ò´Ö¤Ë¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Quad Cortex1Âæ¤ÇÁ´Éô¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ì¤Ð¡¢¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Î²»Áé¤»¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡¸½ºß¡¢Â¸µ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢BOSS¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¨¥Õ¥§¥¯¥Ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ã¡¼MS-3¤Û¤«¡¢2¤Ä¤Î¶äÈ¢¥ë¡¼¥×¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëXotic¤Î¥×¥ê¥¢¥ó¥×Bass BB Preamp¡¢BOSS¤Î¥×¥ê¥¢¥ó¥×BB-1X Bass Driver¡¢EarthQuaker Devices¤Î¥Õ¥¡¥ºHizumitas¤È¤¤¤¦3Âæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NAOKI¡§¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¼ç¤Ë¤³¤Î¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¡¢BOSS MS-3¤Ë¤Ï¡¢8¼ïÎà¤Î²»¿§¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥é¥Ù¥ë¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈÖº¸¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¡È1-2 Boost¡É¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡È2-1 Tremolo¡É¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤Õ¤¿¤Ä¤Î²»¿§¤ò¥¢¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶Ê¤Î°ìÉô¤ÇÆ§¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥Õ¥é¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥Õ¥§¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ç¥£¥ì¥¤¤Ê¤É¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NAOKI¡§´ðËÜÅª¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥Ù¥ë¤Î¾åÉô¤Î¤Û¤¦¡Ä¤¿¤È¤¨¤Ð°ìÈÖº¸¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤é¡È1-2 Boost¡É¤Î¤Û¤¦¤¬»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡È1-3 Mocomoco¡É¤Ç¤¹¡£
NAOKI¡§¡ÈMocomoco¡É¤Ï¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Ç¶ËÃ¼¤Ë²»¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥ì¥²¥¨¤Ã¤Ý¤¤¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥â¥³¥â¥³¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡BOSS¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ã¡¼MS-3¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥ë¡¼¥×¤¬3¤ÄÁÈ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Xotic¤Î¥×¥ê¥¢¥ó¥×Bass BB Preamp¡¢BOSS¤Î¥×¥ê¥¢¥ó¥×BB-1X Bass Driver¡¢EarthQuaker Devices¤Î¥Õ¥¡¥ºHizumitas¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Ê¬¤±¤ò¡©
NAOKI¡§Hizumitas¤Ï¡Ö2%¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ÎÏÄ¤ßÍÑ¡¢¥Õ¥¡¥º¤Î¶¯¤¤ÏÄ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£°ÊÁ°¤Ï¥¨¥ì¥Ï¥â¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Õ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Hizumitas¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Õ¤Î¶¯¤¤ÏÄ¤ß¤ËÂÀ¤µ¤¬Â¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Bass BB¤Ï¡¢¡Ösuper stomper¡×¤ä¡ÖU¡×¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥É¥é¥¤¥ô·Ï¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿ÏÄ¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Bass Driver¤ÏBass BB¤è¤ê¤â¥¨¥Ã¥¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥É¥é¥¤¥ô´¶¤¬¤Û¤·¤¤¶Ê¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ï¥í¡¼¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡×¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤Ç¤Ï¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¶ÊÄÌ¤·¤Æ³Ý¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤é3Âæ¤ÎON/OFF¤òBOSS MS-3¤Î±¦²£¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥×¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÏQuad Cortex¤ÈGR BASS ONE800¤Î¥¢¥ó¥×Ä¾¤Î²»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
NAOKI¡§´ðËÜ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¡Ö¥Ï¥í¡¼¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡×¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤Ç1¶ÊÄÌ¤·¤ÆBass Driver¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤ÏÍ×½êÍ×½ê¤Ç»È¤¦¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ÎÂ¸µ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼Áàºî¤Ï¡¢BOSS MS-3¤È2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥×¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
NAOKI¡§¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î²¼Â¦°ìÎó¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ã¤ÈÆ§¤ß´¹¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Â¸µ¤ËQuad Cortex¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á1Âæ¤È¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤°¤é¤¤¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¥ó¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁ°¤ËBOSS¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥Ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥àES-8¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡©
NAOKI¡§Á°¤Þ¤Ç¤ÏÂ¸µ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËDigitech¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥óDrop¤âÆþ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤É¡¢º£¤ÏQuad Cortex¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ES-8¤ËQuad Cortex¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Á´¸¹È¾²»²¼¤²¤ÏQuad Cortex¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢4¸¹¤Î¤ß¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
NAOKI¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶Ê¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¡ÖSLAM¡×¤Ï¥É¥í¥Ã¥×D¤Ç¡¢¡Ösuper stomper¡×¡Ögoes on¡×¤È¤«¤ÏQuad Cortex¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÁ´¸¹È¾²»²¼¤²¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥í¥Ã¥×µ¡Ç½¤â¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á1Âæ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤¤¤³¤ÎÁ°¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¸½¾ì¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç»î¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢½Ð¤·¤¿¤¤ÏÄ¤ß¤ä¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Quad Cortex¤Ç¤Û¤ÜºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï¡¢¡È¤³¤Î¶Ê¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤Ê¤¤¤È¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤ÏÆ§¤ß¤Ë¤¯¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁàºîÀ¤ÎÏÃ¤Ç¡£¥Ù¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤ÏES-8¤ËQuad Cortex¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼·Ï¤òÁ´Éô¥¢¥µ¥¤¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£
¨¡¨¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢TC Helicon¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÍÑ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼Voice Tone C1¤Ï¡©
NAOKI¡§¡ÖReÊýÄø¼°¡×¤ÎÉôÊ¬ÉôÊ¬¤ÇÀ¼¤Ë¥ª¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÈºÇ¶á¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö·î ¡Ásound jammer ¤»¤ä¤Ê¡Á¡×¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡º£¡¢NAOKI¤µ¤ó¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡ºà¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
NAOKI¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¸½ºß¡¢¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¹¥È¤Ê²»¿§¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£GR BASS ONE800¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥ó¥×¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î²»¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤ò¡£Zepp Haneda¤Î¤È¤¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿EBS HD350¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢µþÅÔ¤ËEBS¤Î¥¢¥ó¥×¤ò²¿Âæ¤«Á÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç½çÈÖ¤Ë»î¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·è¤Þ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¢£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ï
¢£¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í
¨¡¨¡¥Õ¥§¥¹¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤ÈÏÃ¤¹»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¡ºà¤ä²»¤ÎÏÃ¤âÉÑÈË¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©
NAOKI¡§¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Ã¤Æµ¡ºà¤ÎÏÃ¤òÁ´Á³¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¡ºà¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥É¥é¥Þ¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¡¼¤Ã¤Æ¤ï¤ê¤È½¸¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤ï¤ê¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤Èº®¤¶¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎBARKS¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢½é¤á¤ÆNAOKI¤µ¤ó¤Îµ¡ºà¤òÃÎ¤ë¥Ù¡¼¥·¥¹¥ÈÃç´Ö¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¡£
NAOKI¡§Â¸µ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¥Ü¡¼¥É¤Þ¤Ç¸«¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¢¥ó¥×¤ä¥¥ã¥Ó¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤«¤é¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëGR BASS AT410¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¥ã¥Ó¤Ï¡¢¤ï¤ê¤È¥Ù¡¼¥·¥¹¥ÈÃç´Ö¤«¤é¤âÄÁ¤·¤¬¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¥³¥ê¥ó¥º¡Ù¤Î¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢GR BASS AT410¤Ï¤â¤È¤â¤È¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤éÆ±¤¸¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¥Ä¥¢¡¼Àè¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤¤¤ëAT410¤È¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿AT410¤ò¸ò¸ß¤ËÌÄ¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤è¤ê¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤¤¤ëAT410¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÄ¤êÊý¤¬¼«Ê¬¹¥¤ß¤ä¤ó¡ª¡É¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¥ì¥ó¥¿¥ëÍÑ¤ÎAT410¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡¢Í¢ÆþÂåÍýÅ¹¤Î¥ª¥«¥À¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¸ò¾Ä¤·¤Æ¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËGR BASS¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢Åö»þAT410¤¬ÆüËÜ¤Ë1Âæ¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤º¤Ã¤È¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½ºßNAOKI¤µ¤ó¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ØºÇ½é¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿AT410¤Ç¤¢¤ë¤È¡£
NAOKI¡§¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£AT410¤ò»È¤¦Á°¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ú¥°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼4È¯Æþ¤ê¥¥ã¥Ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢²»¤ÎÈô¤ó¤Ç¹Ô¤Êý¤¬Á´¤¯°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²»¤¬Ä¾ÀþÅª¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥ó¥¸¤Î¹¤µ¤È¥ß¥Ã¥É´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤â¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÂ¾¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï»î¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤Î²»¤¬¡¢¤è¤ê¥¿¥¤¥È¤ËÂÀ¤¯¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤âÂ®¤¤¡£
¨¡¨¡ÁêÅö¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
NAOKI¡§ËÍ¤Ï¸ý¤Ç²»¿§¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÇÌÄ¤é¤·¤Æ¡¢´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£¤Îµ¡ºà¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤ê¤ÈÆ°ÊªÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¡ºà¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
NAOKI¡§ÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¤ÇºÙ¤«¤¯¥Ä¥¢¡¼¤ò¤Þ¤ï¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¤ÎÁê¼ê¤Îµ¡ºà¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥Ó¤È¡¢ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤Î¥¥ã¥Ó¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤Î¥¥ã¥Ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ðÊó¤È¤·¤Æ»ÅÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦ÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï¤´¼«¿È¤Î·ì¤äÆù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
NAOKI¡§¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢20Âå¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î²»¤È¤«¹¥¤ß¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤Ï¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£ÀÎ¤Ï¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥é¥®¥é¤·¤¿²»¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¥®¥é¥®¥é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹üÂÀ¤µ¤Î¤Û¤¦¤Ë¹¥¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡NAOKI¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÈËÜÊª¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡É¤Ê¤É¡¢¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
NAOKI¡§ËÍ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÎÉ¤·°¤·¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ù¡¼¥¹ËÜÂÎ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥¸¥ã¥º¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥×¥ì¥Ù¤¬¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡£Â¾¤Ë¤â¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¡¢¥ï¡¼¥¦¥£¥Ã¥¯¤Î¥µ¥à¥Ù¡¼¥¹¤È¤«¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡¢¤É¤ì¤òÁª¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬ºÇ½é¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡½é¿´¼Ô¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
NAOKI¡§¤Ç¤âºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ì¥Ã¥Á¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤È¤«¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸µ¡ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤íµ¡ºà¤ò»î¤·¤Æ¤½¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò°ìÅÙ¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡È¤³¤³¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡É¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¿¿»÷¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦²áÄø¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
NAOKI¡§¥¢¥ó¥×¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¥¤¥¸¤ê²ó¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ù¡¼¥¹¡¢¥¢¥ó¥×¡¢¥¥ã¥Ó¤òÄÉµá¤¹¤ë¤À¤±ÄÉµá¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÌ¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î²»¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡NAOKI¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¹¤«¡©
NAOKI¡§10-FEET¤¬º£Ç¯¤Ç·ëÀ®28Ç¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï·ëÀ®1Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ç¡£¤½¤ÎÁ°¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤¬1¡Á2¶Ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¥³¥Ô¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
NAOKI¡§µ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤µ¡ºà¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤¤Ç¶½Ì£»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Á´Éô¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¬10-FEET¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬ÈþÌ£¤¤¤È¤«ÉÔÌ£¤¤¤È¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶À¤Ç·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¥ã¥Ó¤Ë¤â¡ÈÆÈÃÇ¡É¤È¤¤¤¦Ëë¤òÉÕ¤±¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â¥°¥ë¥á¤Ê´¶³Ð¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
NAOKI¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤Å¹¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤³¤Î»ÑÀª¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ÎËë¡¢ÉÝ¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÄ¹Ã«Àî¹¬¿®¡¿³á¸¶Ì÷É×(BARKSÊÔ½¸Ä¹)
»£±Æ¡ý·øÅÄ¤Ò¤È¤ß(µ¡ºà)¡¿¤«¤ï¤É¤¦(¥é¥¤¥Ö)
¡¡
¢£¡ÖÂè¥¼¥í´¶ (sequence ver.)¡×
2025Ç¯9·î24Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/10feet_dzk_seq
¢§ºÆ¾å±Ç¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù
Á´¹ñ±Ç²è´Û¤Ë¤Æ10·î13Æü(·î½Ë)¡Á26Æü(Æü)¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê
https://slamdunk-movie.jp/news/2025072501.html
¡¡
¢£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²ÎÃ´Åö
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î5Æü¤«¤éËè½µÆüÍË16»þ30Ê¬¤è¤ê
ÊüÁ÷¶É¡§TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ
¡¦TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10·î5Æü¤«¤éËè½µÆüÍË16:30¡Á
¡¦BS11¡§10·î14Æü¤«¤éËè½µ²ÐÍË25:00¡Á¡¡
¡¦AT-X¡§10·î8Æü¤«¤éËè½µ¿åÍË21:30¡Á
¡¡¡¡¡¡¡¡ 10·î10Æü¤«¤éËè½µ¶âÍË9:30¡Á(¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷)
¡¡¡¡¡¡¡¡ 10·î14Æü¤«¤éËè½µ²ÐÍË15:30¡Á(¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷)
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
ÇÛ¿®³«»Ï¡§2025Ç¯10·î5Æü(Æü)17»þ¤«¤é
ÇÛ¿®¡§ABEMA¡¢Netflix¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®
¤½¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
https://anime-cinderellagray.com/onair/
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡10-FEET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡10-FEET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡10-FEET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡10-FEET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡10-FEET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡TAKUMA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡NAOKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡KOUICHI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡BADASS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter