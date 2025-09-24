岩田剛典、ドラマ『推しが上司になりまして』OP曲担当に決定！「（八木）勇征とこういう形で仕事が出来て嬉しい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

三代目J SOUL BROTHERS・岩田剛典の「Reaching for Your Light」が、10月8日から放送されるテレビ東京系ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』のオープニングテーマに決定した。

■ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』とは

2023年10月に放送され、「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。第2弾となる本作では、原作の“推しが突然上司になるラブコメ” “推しとファンの夢の恋” “キラッキララブコメ”感はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディが描かれる。

主人公・南愛衣（鈴木愛理）は、アパレル商社の社長秘書として働く一方で、今ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬（八木勇征）の推し活に励み、人生を謳歌していた。そんなある日、突然社長が病に倒れてしまい、辞任せざるを得ない事態に…。混乱する愛衣にさらに追い打ちをかけるように、推しの旬が舞台降板という受け入れ難い事実が発覚。絶望感に駆られるなか、あらたに社長に就任したのは、まさかの最推し・旬だった!?

“推しが社長”という状況にうれしい反面、胸キュンしすぎて倒れそうになる愛衣だったが、それ以前に仕事に支障が出ないよう、自分がファンだとバレないよう必死。そんな愛衣に次第に惹かれていく旬だが、ふたりの仕事に、そして恋路に次々と問題が発生する!?

■岩田剛典、ソロとしては初のドラマタイアップ

本作のために書き下ろされた岩田剛典の「Reaching for Your Light」は、“手の届かない人が目の前に現れた”主人公の心情を丁寧に描いた歌詞と、洗練されたクールなメロディとリズムが融合した一曲。印象的なイントロが楽曲の世界へと誘い、本作のオープニングを華やかに彩る。

岩田剛典のソロとしては、初のドラマタイアップ曲となる点にも注目だ。

■見どころ満載の60秒トレーラー公開！ 主題歌とオープニングテーマ音源も一部解禁

さらに、主題歌とオープニングテーマ音源に乗せた60秒トレーラーが完成。ドキドキ、キラキラ、そして胸キュンシーンが盛りだくさんの映像、ドラマを鮮やかに彩る主題歌とオープニングテーマ、主人公・愛衣の目まぐるしく変わる表情など、見どころたっぷりとなっている。

■オリジナルグッズの発売が決定！

番組オリジナルグッズの発売も決定。ここでしか手に入らない、撮り下ろしビジュアルを使用したアイテムの他、推し活には欠かせないタオルや応援うちわをイメージしたアイテムも。南愛衣のように、全力で推し活を楽しむためのアイテムラインナップで、一部の商品は劇中にも登場するとのこと。

グッズは10月中旬頃より「テレ東本舗。WEB」他で発売予定だ。

■初回放送当日に記者会見の生配信＆インスタライブを実施！

ドラマの放送を記念し、初回放送当日の10月8日に、鈴木愛理や八木勇征が登壇する記者会見が行われることが決定。当日は会見の模様を生配信。その他の登壇者などの詳細は、後日番組公式SNSにて発表される。

さらに、番組公式アカウントからインスタライブの実施も決定。ドラマの魅力をたっぷりと伝えるイベントを、ぜひチェックしよう。

■番組情報

ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』

10/08（水）スタート

毎週水曜24:30～25:00

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

※U-NEXTにて10/01（水）21:00～ 各話1週間独占先行配信

※ネットもテレ東、TVer、Leminoにて見逃し配信

主演：鈴木愛理

出演：八木勇征（FANTASTICS）

濱津隆之、かなで（3時のヒロイン）、高野洸、見津賢、古田愛理、福澤侑、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、ミチ、ゆうたろう、東雲うみ、末吉9太郎・オーイシマサヨシ、パンツェッタ・ジローラモ、ゆりやんレトリィバァ、IKKO／加藤茶

原作：東ゆき『推しが上司になりまして』（DPNブックス）

脚本：綿種アヤ、阿相クミコ、東ゆき、川村庄子（テレビ東京）

監督：本田隆一、久万真路、佐藤恵梨子

主題歌：鈴木愛理「一生☆キミ推し」

オープニングテーマ：岩田剛典「Reaching for Your Light」

(C)「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

