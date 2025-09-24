ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。今季14度目のマウンドで6回5安打無失点無四球8奪三振の好投。今季2勝目の権利を持ってマウンドを降りた。

■手こずった6回裏に不満か

大谷は初回の立ち上がり、ヘラルド・ペルドモ内野手を右飛、2番ケテル・マルテ内野手を二ゴロ、3番コービン・キャロル投手内野手を見逃し三振に仕留める順調な滑り出し。

2回裏も2つの奪三振で三者凡退。3回裏には、アレク・トーマス外野手の投直が左手付け根付近に直撃するアクシデントに見舞われるも、後続を打ち取って無失点を継続した。

大谷は4回裏も、先頭のマルテに安打を許したものの続く打者を2三振で切り抜け、5回裏は再び三者凡退。今季最長となった6回裏のマウンドで得点圏に走者を背負ったが、最後は4番のガブリエル・モレノ捕手を中直に打ち取って降板した。

米メディア『ドジャース・ネーション』のXは大谷の好投に「ショウヘイ・オオタニは本当に凄い投手、これはもう反則だね。10月のマウンドに向けて準備万端のようだ」と投稿。二刀流に賛辞を贈ったが、本人は走者を許した6回裏の投球にやや不満な様子。小首を傾げながらマウンドを降りる様子も見られた。

この日の大谷は6回91球を投げ切り、5安打無四球無失点8奪三振の好投。フォーシームが最速101.2マイル（約162.8キロ）を計測。2勝目の権利を持ってマウンドを降りた。