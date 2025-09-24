施設出身のイケメン経営者がレースアンバサダー美女に本音を激白「過去の満たされなかった所はもう満たされない」
新しい未来のテレビ「ABEMA」は、9月23日午後9時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の第2話を放送した。
【番組カット】ベッドで密着…21歳イケメン俳優と元アイドルがホテルデート
『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』の日本版リメイク。『今日、好きになりました。』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がける「ABEMA」と、さまざまなヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作する。シーズン1を2023年12月に放送した。
同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。
今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／俳優・バレエ講師）の女性メンバー5人と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5人が参加している。
また、参加メンバーをスタジオで見守る番組MCには、前シーズンよりMCを務める見取り図の盛山晋太郎とリリー、木村昴に加え、今シーズンより新たに山本舞香ととうあも就任した。
第2話では、「カップルチャレンジ〜メイク＆ボディペイント対決〜」を開催。ペアになった女性に男性がメイクをし、さらに互いにボディペイントをし合ってカップルアートを競い合うことに。この対決でさくらの名前にちなんで桜の木を表現するなどクリエイティブな才能をのぞかせ、見事1位に輝いたさくらと最年少のたつやはホテルデートへ。たつやは「今も正直めっちゃ緊張してる、この半端ないホテルに」と最年少らしいかわいらしい一面をのぞかせる。さくらはそんなたつやの今の印象について「21歳って思われたくないっていうのもあるだろうし、落ち着いとう系を装ってるかな…って」「仕事っぽく感じる、俳優じゃん？」と評価。
たつやは「今の正直な気持ち言っていい？さくらちゃんとペアになれて良かった」と告白。さらに「さっきから遠かった」と強引にさくらを横に呼び寄せ、「好きやで」「手繋いでいい？」と恋人繋ぎを披露し、お酒を飲みつつ、距離を縮めていく2人にMC陣も「おおー！」と盛り上がる。山本は「さくら謎なんだよな…（たつやは）『こっちきて』って頑張って言ったのに…」と頭を抱え、とうあが「手を握り返してなかった！」とさくらについて鋭い考察を披露し、スタジオを盛り上げた。
その夜レースアンバサダー・うららと経営者・まさおは、2人の関係を深めるためのミッションが書かれた「ハニーカード」の指令で、「2人が恋人だったらどう過ごす？べったり系？サバサバ系？」とのお題に挑むことに。うららが「恋人だったらずっとくっついていたい」と言うと、まさおが一回やってみる？と声をかけ、同棲中のカップルかのようなシチュエーションを演じる。これには山本も「ねえ恥ずかしい！」とツッコミ。そこでまさおは「でも20代前半の頃は年上の人に甘えることもあったけど、女性に甘えても自分の過去の満たされなかったところっていうのはもう満たされないんだって思った。だったら次は誰かを満たす側になろうと思った」「俺は2人でいられる時間はうららと一緒にいたいって思ってるから」と施設で育った過去やうららへの思いを激白。うららも「今日なんか見ちゃってたのはあんただよ！って感じ」と恥ずかしそうに打ち明け、これを聞いたMC陣は「何今の言い方！たまりまへん！」と絶賛した。
その後、さくらとたつやがベッドで手を繋いでいるという急展開にスタジオMC陣は大絶叫。気になる2人の本当の狙いとは。
【番組カット】ベッドで密着…21歳イケメン俳優と元アイドルがホテルデート
『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』の日本版リメイク。『今日、好きになりました。』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がける「ABEMA」と、さまざまなヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作する。シーズン1を2023年12月に放送した。
今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／俳優・バレエ講師）の女性メンバー5人と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5人が参加している。
また、参加メンバーをスタジオで見守る番組MCには、前シーズンよりMCを務める見取り図の盛山晋太郎とリリー、木村昴に加え、今シーズンより新たに山本舞香ととうあも就任した。
第2話では、「カップルチャレンジ〜メイク＆ボディペイント対決〜」を開催。ペアになった女性に男性がメイクをし、さらに互いにボディペイントをし合ってカップルアートを競い合うことに。この対決でさくらの名前にちなんで桜の木を表現するなどクリエイティブな才能をのぞかせ、見事1位に輝いたさくらと最年少のたつやはホテルデートへ。たつやは「今も正直めっちゃ緊張してる、この半端ないホテルに」と最年少らしいかわいらしい一面をのぞかせる。さくらはそんなたつやの今の印象について「21歳って思われたくないっていうのもあるだろうし、落ち着いとう系を装ってるかな…って」「仕事っぽく感じる、俳優じゃん？」と評価。
たつやは「今の正直な気持ち言っていい？さくらちゃんとペアになれて良かった」と告白。さらに「さっきから遠かった」と強引にさくらを横に呼び寄せ、「好きやで」「手繋いでいい？」と恋人繋ぎを披露し、お酒を飲みつつ、距離を縮めていく2人にMC陣も「おおー！」と盛り上がる。山本は「さくら謎なんだよな…（たつやは）『こっちきて』って頑張って言ったのに…」と頭を抱え、とうあが「手を握り返してなかった！」とさくらについて鋭い考察を披露し、スタジオを盛り上げた。
その夜レースアンバサダー・うららと経営者・まさおは、2人の関係を深めるためのミッションが書かれた「ハニーカード」の指令で、「2人が恋人だったらどう過ごす？べったり系？サバサバ系？」とのお題に挑むことに。うららが「恋人だったらずっとくっついていたい」と言うと、まさおが一回やってみる？と声をかけ、同棲中のカップルかのようなシチュエーションを演じる。これには山本も「ねえ恥ずかしい！」とツッコミ。そこでまさおは「でも20代前半の頃は年上の人に甘えることもあったけど、女性に甘えても自分の過去の満たされなかったところっていうのはもう満たされないんだって思った。だったら次は誰かを満たす側になろうと思った」「俺は2人でいられる時間はうららと一緒にいたいって思ってるから」と施設で育った過去やうららへの思いを激白。うららも「今日なんか見ちゃってたのはあんただよ！って感じ」と恥ずかしそうに打ち明け、これを聞いたMC陣は「何今の言い方！たまりまへん！」と絶賛した。
その後、さくらとたつやがベッドで手を繋いでいるという急展開にスタジオMC陣は大絶叫。気になる2人の本当の狙いとは。