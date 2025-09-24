ÎëÌÚÊ¡¡Ö¥¸¥§¥·¡¼·¯¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¹ë²Ú°û¤ß²ñ¤Ç¡ÈÌ¾¸À¡É¼ø¤±¤¿ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡Ö¥ï¥·¤¬ÆüËÜÃæ¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¡×
¡¡»ÒÌò½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦17¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ÈÖÁÈMC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×Âç¸ç¡Ê45¡Ë¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÎø°¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÎëÌÚ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç¸ç¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯Á°¤°¤é¤¤¡×¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡Ö1²ó¤À¤±°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Í¤ó¤±¤É¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡ÈÊ¡·¯¡É¤ä¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¨¤¨»Ò¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¼Â¤ÏÎ¢¤Ç¤Ï¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´¶¤¸°ã¤Ã¤¿¤é·ù¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ËÊ¡·¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤âVTRÆâ¤ÇÂç¸ç¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¡ÊSixTONES¤Î¡Ë¥¸¥§¥·¡¼·¯¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤éÂç¸ç¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤È¡ÈÃË¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âç¸ç¤ÏVTR¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¡ÖÊ¡·¯¡¢¤¢¤ó¤Þ¥ï¥·¤È°û¤ó¤ÀÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÃé¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥ï¥·¤¬ÆüËÜÃæ¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£Ê¡¤Ë¡ÈÃË¤È¤·¤Æ¡É¤ò¶µ¤¨¤¿¤é¡×¤È¶²¤ì¤ëÂç¸ç¤Ë¡¢ÁêÊý¡¦¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÊ¡¤È¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÂç¸ç¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Î3¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ä¤Í¤ó¡£¤É¤³¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½Ð¤ÆÍè¤ë¤Í¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·VTR¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤¢²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤¬¡£¡ÈÍ·¤Ö¤Î¤Ï·ÝÇ½¿Í¡¢¿¿·õ¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï°ìÈÌ¤Î»Ò¡É¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡ÖÀéÄ»¡×¤Î2¿Í¤ÏÂçÇú¾Ð¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡¢Ê¡¡ª¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡¢¥ï¥·¤Ï¡×¤È¤¢¤¤ì¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÀ¨¤¤À¨¤¤À¨¤¤¡Ä¡ª¤³¤ì¤ÏÇÈÌæ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤Ï¡Ö¥¢¥ì¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡ÈÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡ÉÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´í×ü¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê¡·¯¤Ï¡¢·ÝÇ½¿ÍÆ±»Î¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤ÈÂçÊÑ¤ä¤í¤¦¤Ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Èµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¡Ö²¿¤³¤Î¡¢Á´Á³Ì¾¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡£¥Û¥ó¥È¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ä¤Ê¡×¤È¶ÄÅ·¡£¡Ö¤Û¤ó¤ÇÊ¡¤Ë¤Ö¤Ã»É¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¡¢¥³¥ì¤¬¡£Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£