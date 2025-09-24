¡Ú»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¡¡ÆÃÊÌG1¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥Ã¥×¡Û¹õÀîµþ²ð¡¡Ìµ½ý¤ÇÂç²ñ½éV¡¡¡ÖÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£110ÅÀ¡×
¡¡»³ÍÛ¥ª¡¼¥ÈG1¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥Ã¥×¡×¤Ï23Æü¡¢ºÇ½ª12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¡Ê4100¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹õÀîµþ²ð¡Ê27¡áÀî¸ý¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×S¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ5Ï¢¾¡´°Á´V¤ÎÂç²ñ½éÀ©ÇÆ¡£¾Þ¶âÁí³Û650Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£2Ãå¤ËÀÄ»³¼þÊ¿¡¢3Ãå¤Ë¤Ïº´Æ£Îå¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÞ¤ê¶õ¤ÎÍ¥¾¡Àï¡£¥°¥ì¡¼¥ÉÀï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥È¥Ã¥×µé¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£»îÁö¥¿¥¤¥à¤Ï¹õÀî¤ÈÎëÌÚ·½°ìÏº¤¬¥È¥Ã¥×¤Î30¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÃíÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹õÀî¤¬4ÏÈ¤«¤éÆÍ¤È´¤±¤Æ1¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀè¼è¡£¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»îÁö¤Î´¶¤¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÁ´ÎÏ¥°¥ê¥Ã¥×¤ÇÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£°µ´¬¤ÎÂ®¹¶¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¼þ²ó¤´¤È¤Ë¥°¥ó¥°¥ó¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥´¥Ä¥´¥Ä´¶¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£110ÅÀ¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÀî¸ýÉáÄÌ³«ºÅ¡Ê30Æü¡Á10·î2Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£¡Ö¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»î¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Îý½¬¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿À°È÷¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ®»Ö¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æº£¸å¤â·ë²Ì¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£