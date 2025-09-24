けさは東京で最低気温が17.9℃で、今シーズン一番低い朝を迎えました。およそ3か月半ぶりの17℃台です。日中も27℃の予想で、この時期らしい陽気です。空気が乾燥しているので、清々しいでしょう。

【写真を見る】【9月24日・きょうの天気】また30℃超に… 秋の清々しい陽気→“再び真夏日”の週後半へ 南海上では台風20号が発生

ただ、週の後半は再び30℃以上の真夏日になる予想です。夏の主役である太平洋高気圧が依然として強いためで、まだ半袖はしまわない方が良さそうです。

一方、きょう未明、カロリン諸島で台風20号が発生しました。日本付近は太平洋高気圧が強いので、日本には近づかない見込みです。また、台風18号はまもなく中国大陸に上陸するでしょう。台風19号も次第に東の海上へ遠ざかる見込みです。

きょうは、北日本と東日本は高気圧に覆われて、スッキリ晴れるでしょう。夕方からくもりますが、雨は降らない見込みです。一方、西日本は高気圧の縁にあたり、湿った空気が流れ込むため雲が広がるでしょう。九州や四国では雷を伴って激しい雨の降る所がありそうです。特に九州南部では、あすの昼までに多い所で150ミリの大雨が予想されていますので、雨の降り方に注意してください。

＜きょう24日（水）の各地の予想最高気温＞

札幌：24℃ 釧路：19℃

青森：26℃ 盛岡：24℃

仙台：25℃ 新潟：29℃

長野：28℃ 金沢：30℃

名古屋：30℃ 東京：27℃

大阪：29℃ 岡山：30℃

広島：28℃ 松江：30℃

高知：29℃ 福岡：33℃

鹿児島：31℃ 那覇：33℃

あすは北から前線が南下してくるため、日本海側の地方ほど雨が降りやすいでしょう。雷を伴って強く降る所もありそうです。東京など関東は高い山に囲まれて雨雲が流れ込みにくいので、東京はあすも晴れるでしょう。