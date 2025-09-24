V»°½Å½÷»Ò¤ÎÁª¼ê¤¬10/12³«ºÅ¤Î¡ÖÄÅ¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¤Ø»²²Ã¡ª
¡¡24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ï¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÄÅ¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¤ËÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄÅ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï´²±ÊÇ¯´Ö¤Ë»Ï¤Þ¤êÌó390Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¢¤ëÅâ¿ÍÍÙ¤ê¤ä¤·¤ã¤´ÇÏ¡¢°ÂÇ»ÄÅ¤è¤µ¤³¤¤¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ï10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²óV»°½Å¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î9:50¤«¤é10:07¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂç¥Ñ¥ìー¥É¡×¡¢9:30¤«¤é12:00¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¸ø¼°°ÆÆâ½ê¼õÉÕ¡×¡¢11:10¤«¤é11:13¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Æー¥¸¡×¤Î3¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¥Ñ¥ìー¥É¤ÏÄÅ»ÔÆâ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÄÅ¤¥¥¥ã¥é¤¨¤¬¤ª¤È¤É¤±Ââ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ìー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï½ÐÅ¹ÃÄÂÎPR¤È¤·¤Æ°§»¢¤ò¹Ô¤¦¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»²²ÃÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å½÷»Ò ÄÅ¤Þ¤Ä¤ê2025 »²²ÃÁª¼ê
Âç¥Ñ¥ìー¥É¡§Ä¹ÅÄ»í²Æ¡¢¹õÀî¤Ä¤Å¤ß¡¢²¬ÉôÈþÍ¥¡¢ÅçÅÄ°½¹á¡¢¶áÆ£Ä«Æü¡¢Æ£ËÜÍ¥¹á¡¢¿¹Ã«Í§¹á¡¢»³ËÜÌ´¼Â¡¢´äÅÄ·ÃËã¡¢À¾Àî¼ÂÎë¡¢¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ô¥£¥¢¤¯¤ó
¥¹¥Æー¥¸¡§Ä¹ÅÄ»í²Æ¡¢¹õÀî¤Ä¤Å¤ß¡¢²¬ÉôÈþÍ¥¡¢ÅçÅÄ°½¹á¡¢¶áÆ£Ä«Æü¡¢Æ£ËÜÍ¥¹á¡¢¿¹Ã«Í§¹á¡¢»³ËÜÌ´¼Â¡¢´äÅÄ·ÃËã¡¢À¾Àî¼ÂÎë¡¢Éâ¥öÃ«²ÆÌ¤¡¢º´¡¹ÌÚÆîÈÁ