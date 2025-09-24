24日（水）北日本や東日本はさわやかな陽気が続く一方で、西日本では局地的な大雨に注意が必要です。

＜24日（水）の天気＞

北日本や東日本は秋らしい青空が広がり、カラッと晴れているところが多くなっています。一方、西日本ではくもりや雨のところが多く、特に九州の太平洋側で雨脚が強まっています。

午後も同じようなところで雨雲が発達して、九州や四国の太平洋側で局地的な大雨になるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風にも注意してください。

●予想24時間降水量（25日昼まで、多いところ）九州南部150ミリ

＜予想最高気温（前日差）＞日本海側を中心に前日より高くなる見込みです。西日本では湿度が高く、まだ夏のような暑さになりそうです。

札幌 24℃（＋1）

仙台 25℃（＋1）

新潟 29℃（＋2）

東京 27℃（＋1）

名古屋 30℃（＋2）

大阪 30℃（＋2）

鳥取 29℃（±0）

高知 30℃（＋3）

福岡 33℃（＋4）

＜週間予報＞■西日本・沖縄

25日（木）は前線が通過するため、日本海側でも雨の強まるタイミングがありそうです。26日（金）と27日（土）は晴れて、真夏日が続出する見込みです。28日（日）〜29日（月）は再び広く雨になるでしょう。沖縄は晴れる日が多く、最高気温は33℃前後の予想です。

■北日本・東日本

25日（木）は低気圧や前線が近づくため、北日本の日本海側や北陸でまとまった雨になるでしょう。北海道では午前中を中心に100ミリの大雨になるところがあり、暴風にも警戒が必要です。関東北部や東海も雲が多くなりそうです。

26日（金）の日中は天気が回復、27日（土）にかけて広く晴れる見込みです。暑さが復活して、26日（金）は仙台や東京でも真夏日になるでしょう。28日（日）〜29日（月）は広い範囲でくもりや雨になりそうです。