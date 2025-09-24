¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û10-FEET¡¢TAKUMA¤¬¸ì¤ë¶Ë¾å¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÈë·í¡ÖËâ²þÂ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
10-FEET¤¬2025Ç¯²Æ¤â¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¥é¥¤¥ÖËÜ¿ô¤È°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ¨¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤äÃÎÌ¾ÅÙ¡¢¿®Íê´¶¤äÇúÈ¯ÎÏ¤ÎÌÌ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï³Ú¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¿´ÃÏ¹¥¤µ¤³¤½¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥§¥¹Åù¤ÎÈà¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ï¤â¤Ï¤äÄêÈÖ¤À¤¬¡¢3¿Í¤¬Êü¤ÄËü´¶¶»¤ËÇ÷¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢»ê¹â¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¶Á¤«¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤â¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
BARKS¤Ç¤ÏTAKUMA(Vo, G)¡¢NAOKI(B, Vo)¡¢KOUICHI(Dr, Cho)¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶Ë¾å¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÈë·í¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡¢¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»î¤ß¤¿¡£Âè°ìÃÆ¤ÏTAKUMA¡£¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ÏÈà¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±µ¡¼ï¤Î½êÍËÜ¿ô¤Ï10¿ôËÜ¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¸½ºß¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Ë¹©Ë¼¤ò¹½¤¨¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥®¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢TAKUMA¼«¿È¤ÏºÇ¹â¤Î²»¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÆüÌë¥®¥¿¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¸ò´¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ëâ²þÂ¤¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î²»¤Ï¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÇÁ´¿È¤ËÍá¤Ó¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢10-FEET¤ÏËÜÆü9·î24Æü¡¢¡ÖÂè¥¼¥í´¶ (sequence ver.)¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤Î¥·¥ó¥»Åù¤ÎÆ±´ü²»¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢²»¸»¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Ç¥³¥Ô¡¼¤¹¤ì¤Ð´°Á´ºÆ¸½¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÁ´¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ø¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢£º£¡¢¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¥®¥¿¡¼¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£¥Ü¥Ç¥£ÌÄ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¸ò´¹¤ò
¨¡¨¡TAKUMA¤µ¤ó¤¬¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¿¥ê¥«¤Î¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Ø¥Ã¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
TAKUMA¡§¤Ï¤¤¡£10-FEET¤¬¾åµþ¤·¤¿¤È¤¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ÈVHT Pitbull¤Î¥Ø¥Ã¥É¡¿¥¥ã¥ÓÎ¾Êý°ì½ï¤ËÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«2001Ç¯¤Î½Õ¡¢½ÂÃ«¤ÎBIG BOSS¤Ç5Ç¯60²ó¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¡£
¨¡¨¡°Õ³°¤Ë¤âÅìµþ¾åµþ¸å¤ËÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²»Åª¤Ë¤âËþÂ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡©
TAKUMA¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãËþÂ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ÎJCM900¤È¤«JCM2000¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥í¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥ã¥º¥³¡¼¥é¥¹¤òZOOM DRIVER¤ÇÏÄ¤Þ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£VHT¤Ï¥Ï¥¤¥²¥¤¥ó¤Ç¡¢Åö»þ¡¢ºÇ¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥µ¥Ö¥®¡¼¤Î¥ì¥¯¥Á¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤È¤«¥Ô¡¼¥ô¥£¡¼¤Î5150¤È¤«¤âÎ¿¤®¤«¤Í¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÏÄ¤ß¤È¥Ñ¥ï¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â¥®¥Ö¥½¥ó500T¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥²¥¤¥ó¤á¤Î¤ä¤Ä¤Ç¡¢VHT¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤²»¤¬½Ð¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ä¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUMA¡§¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ÏÅö»þ¡¢¥á¥¿¥ë¤È¤«¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯·Ï¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¥á¥í¥³¥¢¤ä¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢µÕ¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥¿¥ê¥«Âç¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤¬¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤òÄã¤¯¤Ö¤é¤µ¤²¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥á¥í¥³¥¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¤«¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡º£¤Ç¤ÏTAKUMA¤µ¤ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸½ºß¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤Ï¡©
TAKUMA¡§°¦ÃÎ¸©¤ÎBizen Works¤È¤¤¤¦¥®¥¿¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤ÎBURNED EXP Natural¤Ç¤¹¡£µîÇ¯10·î¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ë³Ú´ïÅ¹¤ËÂÈË¤¯ÄÌ¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â»îÁÕ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¡¼¤Î²»¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«Ä¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¡¢½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¡¼¤È¤ÏÌÄ¤ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥®¥¿¡¼¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò´¹¤¨¤Æ»î¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
¨¡¨¡Îã¤¨¤Ð¤É¤ó¤Ê¡©
TAKUMA¡§¤Þ¤º¥»¥¤¥â¥¢¥À¥ó¥«¥ó¤ÎJB¤È¤¤¤¦¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¥ß¥Ã¥É¥í¡¼¤Î²¡¤·¤¬¶¯¤¯¡¢¥®¥¿¡¼¤Î²»¤¬ÂÀ¤¤¤Þ¤ÞÃæµ÷Î¥¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¼ÂÀï¸þ¤¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò·Ð¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥Ð¡¼¥¹¥È¥Ð¥Ã¥«¡¼¥¿¥¤¥×3¤È¤¤¤¦¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥Ï¥¤¥²¥¤¥ó¤Ç¡¢ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¿Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤µ¤ì¤¿²»¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¨¡¨¡BURNED EXP Natural¤Ë¤ÏBizen Works¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡©
TAKUMA¡§¤³¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢²áÅÙ¤Ë¥Ï¥¤¥²¥¤¥ó¤Ç¤â¥â¥À¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤â¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ºÇ¶á¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´ó¤ê¤Ç¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÌÚ¤ÎÌÄ¤ê¤òÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥×¤¬¡¢¥³¥ß¥å¡¼¥ó¤Ç¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥·¥ã¥ëJVM410H¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÏÄ¤à¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ï¥¤¤â¥í¡¼¤â½Ð¤ë¤È¤¤¤¦À¨¤Þ¤¸¤¤¥¢¥ó¥×¤Ç¡£¥®¥¿¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¥Ï¥¤¥²¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£Bizen Works¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Þ¤êÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥¢¥ó¥×¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤âåºÎï¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤ä¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÎØ³Ô¤¬Þú¤Þ¤º¤Ë¥Ï¥Ã¥¥ê½Ð¤ë¥®¥¿¡¼¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÏÄ¤à¥¢¥ó¥×¡£¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢Âç¤¤¤²»¤ÇÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤ä¤ëº£¤Î¼«Ê¬¤Î²»ºî¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾´¶Åª¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢Bizen Works¤ò»È¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¥·¥§¥¤¥×¤Ç¡¢¥³¥ê¡¼¥Êºà¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¡õ¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼ºà¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Bizen Works¤Î¤Ï¥³¥ê¡¼¥Êºà¤Ç¡£¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¤Û¤ÉÌÚ¤ÎÌ©ÅÙ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¥®¥å¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¤È¤³¤í¤ä¥Ï¥¤°è¤¬åºÎï¤Ë½Ð¤ë¡£·è¤·¤Æ²»¤¬ºÙ¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¤Î¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤Û¤É¥í¡¼°è¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¥¢¥ó¥×¤Î²»ºî¤ê¤Ç¤¤¤«¤è¤¦¤Ë¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇBizen Works¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¥í¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤ë¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¤ÇÃÆ¤¯¤Ù¤¤ä¤Ê¤È¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¾¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Bizen Works¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¡©
TAKUMA¡§¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ï¥¤¥²¥¤¥ó¤ÊÏÄ¤ß¥µ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿¾¯¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤Ç¥ß¥¹¤Ã¤Æ¤â²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Bizen Works¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÌÄ¤é¤Ê¤¤¡£¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤â¤·¤Ã¤«¤êÃÆ¤«¤Ê¤¤¤ÈÌÄ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃÆ¤¤¤¿¤éÃÆ¤¤¤¿Ê¬¤À¤±¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤²»¤¬½Ð¤ë¥®¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£ÃúÇ«¤Ê¥Õ¥£¥ó¥¬¥ê¥ó¥°¤È¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤¤¤¥®¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¡È¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÄ¤é¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤²»¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤â¤Î¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ÁêÅÄ¤ß¤Ä¤òÅª¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤Þ¤À»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£º£¡¢¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¥®¥¿¡¼¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï»È¤¦¥®¥¿¡¼¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¥®¥¿¡¼¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¡©
TAKUMA¡§Á´Éô¸À¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¿ô¤Î²þÂ¤¤ò¤·¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥®¥¿¡¼¤Îºà¼Á¤´¤È¤Î°ã¤¤¤ä½ÅÎÌ´¶¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÌÄ¤êÊý¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£ºà¤Ë¤â¤è¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ì¥×¥é¥¹¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ÎÌÄ¤ê¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÌÄ¤ê¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡È¤¤¤¤¤é¤·¤¤¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤°¤é¤¤¤Î¤ä¤êÊý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤«¡ÈÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤«¡¢¤â¤Ï¤ä±¿»î¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç²þÂ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡È¤³¤Î¥®¥¿¡¼¤Ë¤¢¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡É¤È¤«¡¢Á°¤è¤êÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç»È¤¤¤½¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÖ»÷¹ç¤Ã¤¿²»¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²þÂ¤¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¥Ü¥Ç¥£ÌÄ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡£
TAKUMA¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ÇÆþ¤Ã¤¿¾Â¤Ê¤Î¤Ç¡£»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â¤±¤Ã¤³¤¦³Ý¤«¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡È¤½¤ÎÊÕ¤Î¥®¥¿¡¼¤ò¥Ð¥Ã¤È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥ó¤ÈÃÆ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤²»½Ð¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¤ä¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¿»þ´ü¤â¼ÂºÝÄ¹¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤â¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤âµ»½Ñ¤â¤Þ¤ÀÁ´Á³¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þÂ¤¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢°ì²ó¤Ï¾Â¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤ò20ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¤¦¤Á¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥®¥¿¡¼¤â¥¢¥ó¥×¤â¤³¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤ï¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥®¥¿¡¼¤ò¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡© Zepp Haneda¸ø±é¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥®¥¿¡¼¤Ï2ËÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´8ËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
TAKUMA¡§4¡Á5Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½êÍ¥®¥¿¡¼¤Ï¤É¤ì¤âµÚÂèÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¤¤¤¤¥®¥¿¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥á¥¤¥ó°Ê³°¤Î¥®¥¿¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢TAKUMA¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§ESP MX-2(¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Ø¥Ã¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥â¥Ç¥ë)¤Ï¡¢º£¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥ô¤«¤é¥Ñ¥Ã¥·¥ô¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë²þÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¡¢¥»¥¤¥â¥¢¥À¥ó¥«¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥Ï¥à¥Ð¥Ã¥«¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎP-90¤Ë´¹¤¨¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥®¥¿¡¼¼«ÂÎ¤Î½ÅÎÌ¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢¤ï¤ê¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥í¡¼¤¬½Ð¤ë¥®¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥ô¤Î²»°µ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ô¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥×Â¦¤ÇÄ´À°¤·¤¿¤é¤¤¤¤²»¤¬½Ð¤½¤¦¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ESP¤Î¥®¥¿¡¼¤Ïºà¤äºî¤ê¤ÎÀºÅÙ¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤ÇËâ²þÂ¤¤·¤Æ¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤Ã¤Æ¤³¤È¤Çº£¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤Ï76 Reissue Limited Edition¤È70s Explorer Antique Natural¤Î2ËÜ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤ä°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤Þ¤À²þÂ¤¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¹¡£76 Reissue Limited Edition¤Ï»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤È¤Ï°ã¤¦P-90¥¿¥¤¥×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°Õ³°¤È¥Ü¥Ç¥£¤¬½Å¤¯¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£É½ÌÌ¤Ï±ð¾Ã¤·¡Ä¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥É¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÆÃÍ¤Î²»¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Î¥Æ¥«¥ê¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢²»¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥«¥ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤ï¤ê¤Ë¥Ü¥Ç¥£ºà¤ÎÌ©ÅÙ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ½Å¤¤¤«¤é¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢²»¤ÎÎØ³Ô¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤ëP-90¥¿¥¤¥×¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²»Áé¤»¤»¤º¤Ë¥Ü¥Ç¥£¤Î¼ÁÎÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥í¡¼¤âÌÄ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤â²þÂ¤Ãæ¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤³¤Ã¤Á¤â»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¡¢²þÂ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£ºë¶Ì¤ËGRINNING DOG¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹©Ë¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Î´ßËÜ¤µ¤ó¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò´¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥í¡¼¤¬Â¿¤¤¤ä¤Ä¡¢Â¿¤¯¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥á¥¤¥ó°Ê³°¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£È¾Ç¯°Ê¾å¡¢²þÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·õÆ»¤Î»î¹ç¤Ë¿¿·õ¤ò»ý¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬Íè¤¿¤¾¡ª
¢£¤¢¤¤¤Ä¥ä¥Ð¤¤¤¾¡É¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ï¡©
TAKUMA¡§¤³¤¤¤Ä¤ÏÈó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡£Çã¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î¾õÂÖ¤«¤é´°À®ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤âº£¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥®¥Ö¥½¥ó¤Î60s¥Ð¡¼¥¹¥È¥Ð¥Ã¥«¡¼¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤ï¤ê¤ÈP-90¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿²»¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¡¼¥¹¥È¥Ð¥Ã¥«¡¼¥¿¥¤¥×3¤Û¤ÉÏÄ¤ß¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥â¥À¥ó¤È¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ´Ö¤°¤é¤¤¤Î½ÐÎÏ¡£¤Ê¤ª¤«¤ÄP-90¤ß¤¿¤¤¤Ë²»¤ÎÎØ³Ô¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤Þ¤ÞÁ°¤ËÈô¤Ö¤È¤¤¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥®¥Ö¥½¥óSG¤ò³Ú´ï²°¤µ¤ó¤Ç»îÁÕ¤·¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Æ¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë60s¥Ð¡¼¥¹¥È¥Ð¥Ã¥«¡¼¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¡¢½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¡¼¤Î¤¦¤Á3ËÜ¤°¤é¤¤¤Ï60s¥Ð¡¼¥¹¥È¥Ð¥Ã¥«¡¼¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ºÇ¶á¤Î¿·´é¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¥Í¥Ã¥¯¡õ»ØÈÄ¤Ë¥á¥¤¥×¥ëºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥í¥¦¥Ñ¥ï¡¼SG¤Ç¤¹¡£
TAKUMA¡§¤³¤ì¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤¿¤é¸µ¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î»Ò¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Æ¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢·ëº§¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»È¤¦¿Í¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Çä¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥Ü¥Ç¥£Î¢¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Îº¯¤â»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤·¤«¤Ë»Í³Ñ¤¤¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¿º¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¾å¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Å½¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£½ü¸÷±Õ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«ÅÉÁõ¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¾Æ¤±¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤É¡¢¤½¤³¤â¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿§¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡£
¨¡¨¡¥µ¥Æ¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUMA¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¡¢10-FEET¤¬¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢¥Á¥§¥ê¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥®¥Ö¥½¥óSG¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ËÆ´¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÇã¤¨¤º¤Î²û»ö¾ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢10-FEET¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤ÏSG¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎSG¤â°ÊÁ°¤«¤é½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°°ã¤¤¤Î¶Ê¤ÇSG¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ë³èÆ°¤ÎËµ¤Ë¤ÏSG¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸µ¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Î¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤È¡¢ÄÁ¤·¤¤ÎÐ¿§¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¥Ü¥Ç¥£¤â¥Í¥Ã¥¯¤â»ØÈÄ¤âÁ´Éô¤¬¥á¥¤¥×¥ëºà¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÆ¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¯²»¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤Ï°¦Ãå¤âÍ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥»¥¤¥â¥¢¥À¥ó¥«¥ó¤ÎJB¤Ã¤Ý¤¤¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢²»¤ÏÉáÄÌ¤ËÌÄ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¡¼¥ë¥Ô¡¼¥¹¤Î°ÌÃÖ¤¬¸¹¤È¥º¥ì¤Æ¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥é¥ÈÍÑ¤Î¥Ï¥à¥Ð¥Ã¥«¡¼¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¨¡¨¡¤¢¤¢¡¢¥»¥¤¥â¥¢¥À¥ó¥«¥ó¤Î¥È¥ì¥à¥Ð¥Ã¥«¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥Ï¥à¥Ð¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ô¡¼¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò¥¹¥È¥é¥È¤È¤«¤Î¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥È¥ì¥â¥í¤ä¥Õ¥í¥¤¥É¥í¡¼¥ºÅù¤Î¸¹´Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Éý¤¬¹¤¤¤È¤¤¤¦¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¼ã¤¤º¢¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¡£¡È¥¹¥È¥é¥ÈÍÑ¤ä¤±¤É¡¢¤¨¤¨¤Í¤ó¡É¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤ä¤êºÜ¤»´¹¤¨¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¿´¶¤¸¤â¤Þ¤¿¡¢¡È¤¢¤¢¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ï¢ÁÛ¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¡ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆËâ²þÂ¤¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¢¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¥á¥ë¥«¥ê¤Î½ÐÉÊ¼Ô¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ëSG¤Ç¡£¤Ç¤â¥á¥¤¥×¥ëºà¤À¤«¤é¡¢²¦Æ»¤ÎSG¤È¤Ï°ã¤¦²»¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼ºà¤ÎSG¤è¤ê¤â¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥ó¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¤È¤³¤í¤â¤Õ¤¯¤è¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£·ë²Ì¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤¢¤È¡Ö¿¼³¤µû¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Zepp Haneda¤Î¤È¤¤Ï2ËÜ¤Î¥¹¥È¥é¥È¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥¹¥È¥é¥È¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë II¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Push/Push¤Ç¥ê¥¢¤ò¥Ï¥à¤Ã¤Ý¤¤²»(¥Õ¥í¥ó¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òON)¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â®¹¶¤Ç¤½¤Îµ¡Ç½¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¤òÊÌ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¨¡¨¡¤Ï¤Ï¤Ï¡£
TAKUMA¡§ËÍ¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¸ò´¹¤È¤«¤ò»Ï¤á¤¿Åö»þ¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤¦²¶¤¬»È¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤¢¤²¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ´ö¤Ä¤«¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹¤Î¥ê¥ª¥°¥é¥ó¥Ç¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥à¥¤¥°¥é¥ó¥Ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òºÜ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡£¥Ï¥à¥Ð¥Ã¥«¡¼¤ÈP-90¤Î´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê²»¤Ç¡£Ä¥¤ê¤â¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢²»¤¬¡£ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤ÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡¢µÕ¤Ë»È¤¤¤É¤³¤í¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¤Ç¡£
¨¡¨¡¥Æ¥¥µ¥¹¤é¤·¤¯¡¢ÂÀ¤¯»õÀÚ¤ì¤Î¤¤¤¤¥¨¥Ã¥¸´¶¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤¤¤ä¡¢¡È·õÆ»¤Î»î¹ç¤Ë¿¿·õ¤ò»ý¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬Íè¤¿¤¾¡ª ¤¢¤¤¤Ä¥ä¥Ð¤¤¤¾¡É¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ÒÎÏ¤¬¤¢¤ê²á¤®¤Æ¡¢»È¤¤¤É¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥à¥¤¥°¥é¥ó¥Ç¤Ï´ñÀ×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥¹¥È¥é¥È¤ò3ËÜ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢Â¾¤Î¥®¥¿¡¼¤ËºÜ¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤ó¤Ê²»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Ä°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢ÄÌÈÎ¤ÇÃµ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÀäÈÇ¤À¤«¤é¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÄ¾¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤â¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤È¤«ÄÌÈÎ¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤Ç¤â¤¤¤¯¤éÃµ¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡º£¤Î»þÂå¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÇã¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦¡£¥á¥ë¥«¥ê¤È¤«¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Â¿¾¯¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥à¥¤¥°¥é¥ó¥Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÍÑ¤È¤«¥Ï¥à¥Ð¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¡¢¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï½êÍ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¥à¥¤¥°¥é¥ó¥Ç¤òÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¤òÇã¤ª¤¦¤È¡£¤½¤ì¤Ç¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÍÑ¤Î¥à¥¤¥°¥é¥ó¥Ç¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤éÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤Ê¤ê¾õÂÖ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¼Ì¿¿¤À¤±¤É¡¢Ãæ¸Å¤À¤«¤é6,800±ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï°Â¤¤¤«¤â¡£
TAKUMA¡§¤á¤Ã¤±¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¡© ¤Û¤È¤ó¤ÉÌ¤³«Éõ¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤¬2¥»¥Ã¥È¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¥ì¥¢¤Ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬È¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤·¤«¤â2¸Ä¡ª¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤Ï¤èÇã¤ï¤Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Äº¾µ½¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¡£
TAKUMA¡§Çã¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Èºß¸Ë¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡É¤Ã¤ÆÄÌÃÎ¤¬¤¤Æ¡£¡È¤¤¤ä¡¢ºß¸Ë¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¶¤â¤¦Æþ¶â¤·¤¿¤ä¤ó¡É¤È¡£¡È¤·¤«¤â¡¢2¸ÄÇä¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¤±¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢1¸Ä¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡È¤¹¤°¤ËÊÖ¶â¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºLINE¤Ç¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ä¡Ä¤â¤¦¤Í¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ú¥¤¤ÇÊÖ¶â¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¡¢Á´Éôº¾µ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤¦¤ï¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤À¡¢Nintendo Switch¤Î¿·¤·¤¤¤ä¤Ä¤È¤«¡¢¥×¥ì¥¹¥Æ5¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤½¤¤¤Ä¤·¤«½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥ì¥¢²á¤®¤ÆÃ¯¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ìÍß¤·¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç²¶¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£
¨¡¨¡¥à¥¤¥°¥é¥ó¥Ç¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤½¤¦¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤òº¾µ½¤Ë½Ð¤¹¤Ê¤è¡É¤È¡£¡È¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤è¡¢²¶¡É¤È¡£¤½¤¦»×¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£·ë²Ì¡¢¡È¤â¤¦Çã¤¨¤Ê¤¤¡È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Çã¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥à¥¤¥°¥é¥ó¥Ç¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿GRINNING DOG¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×´¬¤Ì¾¿Í¤Î´ßËÜ¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é´ßËÜ¤µ¤ó¤¬Âç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤É¤ó¤ÊÂ³¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¡Ö¥ê¥ª¥°¥é¥ó¥Ç¤Î¥à¥¤¥°¥é¥ó¥Ç¤¬Íß¤·¤¤¤±¤É¡¢¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢´ßËÜ¤µ¤ó¤¬¡ÖOK¡¢ºî¤ë¤è¡×¤È¡£¡Ö¤¨¤Ã¡¢ºî¤ì¤ó¤Î¡© ¤¨¤Ã!!¡×¤È¡£¤·¤«¤â¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥í¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤«¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÄ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤«¡¢Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¤Þ¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ºÙ¤«¤¯Í×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢´ßËÜ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢¥µ¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤Î¥¹¥È¥é¥È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Zepp Haneda¤Ç»£±Æ¤·¤¿Åö»þ¤Ï¥ß¥Ë¥Ï¥à¥Ð¥Ã¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
TAKUMA¡§¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤À¥ß¥Ë¥Ï¥à¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¿¼³¤µû¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·Â¾¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¥È¥é¥Ö¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ê¥¢¤ò¥Ï¥à¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÂ¾¤Î¶Ê¤Ç¤â¥µ¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤Î¥¹¥È¥é¥È¤ò»È¤¨¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡ºÜ¤»´¹¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ä¥Ð¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤À¤È¡£
TAKUMA¡§¡È¿¼³¤µû¡É¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¥ª¥°¥é¥ó¥Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²»¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡£ºÇ¹âÊö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤´ßËÜ¤µ¤ó¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¹¤´¤¤¡£
¨¡¨¡¿¦¿ÍÃæ¤Î¿¦¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´ßËÜ¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç20Ëü±ß¤°¤é¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¡£¥¸¥ã¡¼¥ó¤ÈÃÆ¤¤¤¿¤È¤¡¢ËÍ¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¡¢¤³¤ê¤ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥à¥Ð¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢TAKUMA¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â¡¢¤â¤¦ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¡Ç76¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ËºÜ¤»¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¨¥°¤¤¤Ç¤¹¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²»¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ËÜÅö¤Ë¥®¥¿¡¼¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Þ¤¯¤ê¤ÎÆü¡¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUMA¡§¥Ï¥ó¥À¤ò»È¤¦²þÂ¤¤Ë¤Ï°ìÀ¸¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸ò´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Çºî¶È¤Ç¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤â10ÇÜ¤°¤é¤¤¾å¤¬¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó³Ú´ï²°¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ì¤Ð¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤â¤¤¤¤¤·¡¢²»¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¥á¥¤¥ó¤Ç»È¤¨¤½¤¦¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µþÅÔ¤ÎBIG BOSS¤µ¤ó¤«¥ï¥¿¥Ê¥Ù³Ú´ï¤µ¤ó¤Ç¸ò´¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£»î¹Ôºø¸í¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼«Ê¬¤Ç²þÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ï¤Î¤È¤¤â³Ú²°¤Ç5Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç¸ò´¹¤·¤Æ²»·è¤á¤·¤Æ¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÉÒÏÓ¥Æ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUMA¡§¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¤È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¥ó¥×¤òÌÄ¤é¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤ä¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£º£¡¢¼«Ê¬¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤«µ¡ºà¤¬¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â¤¤¤¤²»¤¬½Ð¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤·¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡À®²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤Ï³Ý¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤¦¤¤¤¦²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»þ´Ö¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢³Æ¹àÌÜ¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬º£¸å¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¹âÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤ËÎ¹¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥ó¥×¤ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿²þÂ¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÅÝ½¤¯¤Æ¡¢»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUMA¡§¤À¤«¤é¡¢¥®¥¿¡¼Í§Ã£¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾è¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²»¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡¢Ã¯¤«Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¤ª¤é¤Ø¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¤È¤¡¢ËÍ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤±¤Ã¤³¤¦ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¡¢¤á¤Á¤ã¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¨¡¨¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤â¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤â¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥Ð¡¼¥¹¥È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¡©
TAKUMA¡§µþÅÔ¤ÎBIG BOSS¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¡¢¹õ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹õ¤Ë´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¤¤¤¤²»¤ÈÃÆ¤¤ä¤¹¤¤¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤é
¢£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤´é¤Ç¾Â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¡¼¥ó¤¬¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¤·¤¿¥Þ¡¼¥·¥ã¥ëJVM410H¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥ß¥å¡¼¥ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
TAKUMA¡§ËÍ¤¬¥³¥ß¥å¡¼¥ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆñÇÈ(¾Ï¹À / Hi-STANDARD / NAMBA69)¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆñÇÈ¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈAKIRA¤¯¤ó¤¬¡¢¥³¥ß¥å¡¼¥ó¤¬¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¤·¤¿¥¢¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤ËÆñÇÈ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¡ÖSTAY GOLD¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÈô¤ÓÆþ¤ê¤ÇÃÆ¤¤Ê¤è¡×¤Ã¤ÆÆñÇÈ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢AKIRA¤¯¤ó¤Îµ¡ºà¤ò¼Ú¤ê¤ÆÃÆ¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤Ê¤ó¤¸¤ã¡¢¤³¤Î²»¤Ï¡ª¡É¤È¡£¤½¤ì¤¬¥³¥ß¥å¡¼¥ó¤¬¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¤·¤¿¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
TAKUMA¡§¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤«¤¤¹¤®¤Æ·ì¤¬½Ð¤Æ¡¢¤«¤µ¤Ö¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤«¤æ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¡¢¤É¤ó¤Êµå¤òÅê¤²¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¥¢¥ó¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¼¾ÅÙ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¤µ¤È¤«¥É¥é¥¤¤µ¤È¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥ó¥×¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡TAKUMA¤µ¤ó¤Ï°ì»þ´ü¡¢¥±¥ó¥Ñ¡¼(¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥¿¡¼¥¢¥ó¥×)¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
TAKUMA¡§¥±¥ó¥Ñ¡¼¡¢»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Î¥¬¥¹G¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ëS1-Blackfire200¤È¤«¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¡õ¥±¥È¥Ê¡¼¤ÎTRIAMP MK·¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤ÎVH-4¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£¤¤¤í¤¤¤í»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Zepp Haneda¤Ç¤ÏVHT¤ÎPittbull¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¨¡¨¡¥¢¥ó¥×Ê×Îò¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¡£
TAKUMA¡§º£¡¢¡È¤É¤ó¤Ê¥¢¥ó¥×¤Ç¤â¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î²»¤¬½Ð¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥ô¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤Î¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß¤Î¥»¥¤¥ä¤È¤½¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì1Âæ»ý¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡¢¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥¢¥ó¥×¤Ç¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ºî¤ì¤ë¤«¤â¡×¤Ã¤Æ¥»¥¤¥ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¥ó¥×¤È¤«¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ê¥Ð¡¼¥Ö¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥ô¥·¥ê¡¼¥º¤òON¤Ë¤¹¤ë¤È¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ÎÏÄ¤ß¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£
TAKUMA¡§¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥É¥é¥¤¤µ¤È¤«²»¤Î¹Å¤µ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¹Å¤¤ÉôÊ¬¤Ï½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î¥í¡¼¤Ï¤Õ¤¯¤è¤«¤À¤«¤é¡¢¹Å¤¤ÉôÊ¬¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¹Å¤¤¥í¡¼¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Ä¤Ä¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¤È¤³¤í¤ò¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥ê¥Ð¡¼¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
TAKUMA¡§¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ó¥ê¥Ð¡¼¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯²»¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ì¥ó¥¸¹¤á¤Ë¥É¥·¥ã¡¼¥Ã¤È½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡È¤â¤Ã¤ÈÁ°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥ê¥Ð¡¼¥Ö¤ÎÈôµ÷Î¥¤È¹Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÁÛ¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤¾¤Ã¤Æ¡£¶áÇ¯¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥Ï¥¤¥²¥¤¥ó¥¢¥ó¥×¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤»þÂå¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¡¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¿·¤¿¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¾Â¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¾Â¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç²æËý¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢TAKUMA¤µ¤ó¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
TAKUMA¡§¥®¥¿¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Î»³¤Á¤ã¤ó(»³ËÜ»á)¤Î»äÊª¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡TAKUMA¤µ¤ó¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§Rowin¤Î¥³¡¼¥é¥¹Roto Engine¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Boot-Leg¤Î¥ß¥Ã¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼Dr.Mid Rich DMR-1.0¤Ï¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀÎ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£LINE6¤Î¥Ç¥£¥ì¥¤DL4¤âÀÎ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï»³¤Á¤ã¤ó¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤¢¤ë¥×¥í¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¤Î¥ë¡¼¥×¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç3¤Ä¤Î¥ë¡¼¥×¤¬ÁÈ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¡©
TAKUMA¡§¥Ç¥£¥ì¥¤¤È¡¢²»¿§ÊäÀµ¤È¡¢¶õ´Ö·Ï¤È¤¤¤¦Ê¬¤±Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥¢¥ó¥×Ä¾¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´ðËÜ¤ÏÄ¾¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢TAKUMA¤µ¤ó¤ÎÂ¸µ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤âON/OFF¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§º£¡¢ËÍ¤¬Â¸µ¤ÇÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Ï¥ï¥¦¥Ú¥À¥ë¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥Ú¥À¥ë¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£Â¸µ¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¡¢Á´Éô¥Ü¡¼¥«¥ëÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£BOSS¤ÎFC-50¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëLINE6¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼M9¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨ÍÑ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥®¥¿¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¸ò´¹¤Î¥Ï¥Þ¤êÊý¤È¤¤¤¤¡¢TAKUMA¤µ¤ó¤Î½Ð¤¹²»¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUMA¡§¤Ç¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Î²»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óÂ°À¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Í¡¢²»¤ÎÄ¥¤ê¤È¤«¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£¸å¡¢¸½ºß¤Î¥á¥¤¥ó¤Î¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤Ë¤â¼ê¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§Bizen Works¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤«¡¢P-90¥¿¥¤¥×¤È¤«¤âÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¹¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤Þ¤À»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥ì¡¼¥ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤È¤«¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡£¼«Ê¬¤Î¥¢¥ó¥×¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢»î¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²þÂ¤¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼¤È¤«²óÏ©¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¤·¡£¤½¤ì¤ËËÍ¤Ï¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¤Û¤È¤ó¤É¥¤¥¸¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²»¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤«¤é¡Ö²»¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§¡ãSATANIC CARNIVAL2025¡ä¤Î¤È¤¤Ë¡¢coldrain¤ÎMasato¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ö10-FEET¤Ã¤Æ¥®¥¿¡¼¤Î²»¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡© º£Æü¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥¿¥ê¥«¤Î²»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TAKUMA¡§¤¢¤ÎÆü¡¢ËÍ¤âcoldrain¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£°ì¿Í¤º¤ÄÍè¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥®¥¿¡¼¤Î²»¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¤Î¥É¥Ã¥¥ê»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ë¡¢Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥®¥¿¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁ´Éô¤Î²»¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§ËÍ¤ÏÀÎ¡¢¥á¥¿¥ê¥«¤È¤«¥Ñ¥ó¥Æ¥é¤ËÆ´¤ì¤Æ¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤«¤ò¥®¥¿¡¼»¨»ï¤Ç¸«¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¡È¤¢¤Î¿Í¤Î²»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ä¤ó¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢µ¡ºà¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¾ðÊó¤¬¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ê¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄYouTube¤È¤«¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î²»¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ê¤ä¤¹¤¤»þÂå¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤È¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ï¤±¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡½é¿´¼Ô¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
TAKUMA¡§Îã¤¨¤Ð¡¢¤µ¤Ã¤¤Î¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤ÏÌµÅ¨¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌµÅ¨¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤È¤«¥¢¥ó¥×¤ò¤Ò¤È¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹â¤¤¥¢¥ó¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾®¤µ¤Ê¥¢¥ó¥×¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ËÁÞ¤·¤Æ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÇÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥×¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤²»¤Î¤ä¤Ä¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¤¤¤²»¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ºÇ½é¤Ë¥Ø¥Ü¤¤²»¤·¤«ÌÄ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¯¤Æ¥®¥¿¡¼¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»¤¬½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¾å¼ê¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¹¹â¤òÄã¤¯¤¹¤ë¡£
¨¡¨¡¸¹¹â¤òÄã¤¯¡¢¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤½¤¦¡£Äã¤¯¤·²á¤®¤¿¤é²»¤¬Þú¤ó¤ÇÌÄ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÄã¤¯¤¹¤ë¡£Äã¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¾åÃ£¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯´ÊÃ±¤Ë¥é¥¯¤ËÃÆ¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤¤¤¤²»¤¬½Ð¤ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Êµ¡ºà¤ò¥Ç¥£¥°¤ë¤³¤È¤â¡¢Îý½¬¤â¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£¸¹¹â¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£ºÇ½é¤Ë¥º¥Ã¥³¥±¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥®¥¿¡¼¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤¤¤¤²»¤Î³ÎÊÝ¤È¡¢ÃÆ¤¤ä¤¹¤¤¥®¥¿¡¼¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢Åò½®¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¤¤¤´é¤Ç¡¢¾Â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÄ¹Ã«Àî¹¬¿®¡¿³á¸¶Ì÷É×(BARKSÊÔ½¸Ä¹)
»£±Æ¡ý·øÅÄ¤Ò¤È¤ß(µ¡ºà)¡¿¤«¤ï¤É¤¦(¥é¥¤¥Ö)
¢£¡ÖÂè¥¼¥í´¶ (sequence ver.)¡×
2025Ç¯9·î24Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/10feet_dzk_seq
¢§ºÆ¾å±Ç¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù
Á´¹ñ±Ç²è´Û¤Ë¤Æ10·î13Æü(·î½Ë)¡Á26Æü(Æü)¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê
https://slamdunk-movie.jp/news/2025072501.html
¢£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²ÎÃ´Åö
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î5Æü¤«¤éËè½µÆüÍË16»þ30Ê¬¤è¤ê
ÊüÁ÷¶É¡§TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ
¡¦TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10·î5Æü¤«¤éËè½µÆüÍË16:30¡Á
¡¦BS11¡§10·î14Æü¤«¤éËè½µ²ÐÍË25:00¡Á¡¡
¡¦AT-X¡§10·î8Æü¤«¤éËè½µ¿åÍË21:30¡Á
¡¡¡¡¡¡¡¡ 10·î10Æü¤«¤éËè½µ¶âÍË9:30¡Á(¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷)
¡¡¡¡¡¡¡¡ 10·î14Æü¤«¤éËè½µ²ÐÍË15:30¡Á(¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷)
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
ÇÛ¿®³«»Ï¡§2025Ç¯10·î5Æü(Æü)17»þ¤«¤é
ÇÛ¿®¡§ABEMA¡¢Netflix¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®
¤½¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
https://anime-cinderellagray.com/onair/
