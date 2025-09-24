「推しが上司になりまして フルスロットル」オープニングテーマに岩田剛典の「Reaching for Your Light」が決定！見どころたっぷりの60秒トレーラーを楽曲の音源と共に解禁！さらにオリジナルグッズの発売＆記者会見の生配信が決定！

テレ東では10月8日(水)から、ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」(毎週水曜深夜24時30分～)を放送します。

2023年10月に放送され「全オタクの夢だ、最⾼」「キュンキュンが⽌まらない」など、⼥性を中⼼に多くの共感を集めたドラマ「推しが上司になりまして」。本作では、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディーをお届けします！

アパレル商社・TAKASHIROで社⻑秘書を務め、イケメン俳優の氷室旬を推している主人公・南愛⾐役を務めるのは鈴木愛理、愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室/高代旬役を八木勇征(FANTASTICS)が演じるほか、濱津隆之、かなで(3時のヒロイン)、高野洸、見津賢、古田愛理、福澤侑、すがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)、ミチ、ゆうたろう、東雲うみ、末吉9太郎、オーイシマサヨシ、パンツェッタ ジローラモ、ゆりやんレトリィバァ、IKKO、そして加藤茶といった豪華キャストが出演することが決定しております。

本作のオープニングテーマに岩田剛典の「Reaching for Your Light」が決定！

この度、本作のオープニングを飾るのは、三代目J SOUL BROTHERSのパフォーマー兼、ソロアーティストとしても活動する岩田剛典の「Reaching for Your Light」に決定しました！本作のために書き下ろされた本楽曲は、〈手の届かない人が目の前に現れた〉主人公の心情を丁寧に描いた歌詞と、洗練されたクールなメロディーとリズムが融合した一曲となっております。印象的なイントロが楽曲の世界へと誘い、本作のオープニングを華やかに彩ります。ソロデビューとしては、初のドラマタイアップ曲となる本楽曲とオープニング映像を共にお楽しみください！

≪アーティストコメント≫

■岩田剛典

今回楽曲提供という形で、素敵な作品に携わらせていただけることを、大変光栄に思います。

役者としても大活躍の勇征と、こういう形で仕事が出来て嬉しいです。

主人公のキャラクターの恋焦がれるときめく想いを暗闇の中に光る、一筋の光に例えた、疾走感のあるストレートなラブソングになっています。

キャスト、スタッフの皆様どうか撮影、お身体に気をつけて頑張ってください！！

見どころ満載の60秒トレーラーを公開！

主題歌とオープニングテーマの音源も一部解禁！

さらに、初解禁となる主題歌とオープニングテーマの音源にのせた60秒トレーラーが完成しました！ドキドキ、キラキラ、そして胸キュンシーンが盛りだくさんの映像に、主題歌とオープニングテーマがドラマを鮮やかに彩ります。主人公・愛衣の目まぐるしく変わる表情にも注目です！放送をどうぞお楽しみに！

映像はテレ東公式ドラマチャンネル (YouTube)で公開します。ぜひご覧ください!

本作オリジナルグッズの発売が決定！

番組オリジナルグッズの発売も決定しました！ここでしか手に入らない、撮り下ろしビジュアルを使用したアイテムの他、推し活には欠かせないタオルや応援うちわをイメージしたアイテムも！南愛衣のように、全力で推し活を楽しむためのアイテムラインナップです。一部の商品は、劇中にも登場するのでお楽しみに！

10月中旬ごろより「テレ東本舗。WEB」（https://shop.tv-tokyo.co.jp/shop/）ほか、で発売予定！

■商品情報＆写真

初回放送当日10月8日(水)に記者会見の生配信が決定！さらにインスタライブも！

ドラマの放送を記念し、鈴木愛理、八木勇征が登壇する記者会見を行うことが決定いたしました！当日の会見の模様は、生配信でお届けします。その他の登壇者などの詳細は、後日、番組公式SNSにて発表！さらに、番組公式アカウントからインスタライブの実施も決定しました！ドラマの魅力をたっぷりとお伝えする本イベントに、どうぞご期待ください！

【記者会見概要】

■配信日時：2025年10月8日(水) 時間未定

■登壇者(予定)：鈴木愛理、八木勇征 ほか

≪第1話あらすじ≫

アパレル商社・TAKASHIROの社⻑秘書として働く南愛⾐(鈴木愛理)の推しは、ブレーク中のイケメン俳優、氷室旬(八木勇征)。仕事と推し活に生きがいを感じながら、楽しく潤った毎日を送っていた。ある日、社長の高代慶太郎(加藤茶)が突然倒れ、緊急入院してしまう。その後、旬が舞台を降板するというニュースも入ってきて…！絶望する愛衣の前に、顔を隠した不審者が現れる！その正体はなんと…！

Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会 Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会 Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会



Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会 Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」

【放送日時】2025年10月8日スタート 毎週水曜深夜24時30分～25時00分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】動画配信サービス「U-NEXT」で10月１日（水）夜 9 時より、各話1週間独占先行配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いします！★

▶テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/series/srybrf5mfc

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】鈴木愛理

【出演】八木勇征(FANTASTICS)

濱津隆之、かなで(3時のヒロイン)、高野洸、見津賢、古田愛理、福澤侑、すがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)、ミチ、ゆうたろう、東雲うみ、末吉9太郎・オーイシマサヨシ、パンツェッタ ジローラモ、ゆりやんレトリィバァ、IKKO／加藤茶

【原案・設定協力】漫画：森永いと、原作：東ゆき『推しが上司になりまして』(DPNブックス)

【脚本】綿種アヤ、阿相クミコ、東ゆき、川村庄子(テレビ東京)

【監督】本田隆一、久万真路、佐藤恵梨子

【音楽】福廣秀一朗

【主題歌】鈴木愛理「一生☆キミ推し」(アップフロントワークス)

【オープニングテーマ】 岩田剛典「Reaching for Your Light」(ユニバーサル ミュージック)

【プロデューサー】川村庄子(テレビ東京)、小田彩(アクシーズ)

【製作著作】「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

【制作】テレビ東京、アクシーズ

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/oshifullthrottle/

【公式X】＠tx_oshi https://x.com/tx_oshi

【公式Instagram】＠tx.oshi https://www.instagram.com/tx.oshi/

【公式TikTok】＠tx.oshi https://www.tiktok.com/@tx.oshi

【ハッシュタグ】#推し上司