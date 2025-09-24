敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。3回には相手の打球が直撃するアクシデントが。ネット上の日本人ファンも「あぶないー！」「ゾッとする」と悲鳴をあげていた。

3回、先頭のトーマスが放った105.8マイル（約170キロ）の痛烈な打球が大谷を急襲。グラブに当たると一瞬ボールを見失うも、拾って一塁へ送球。間に合わず内野安打を許した。直後にデーブ・ロバーツ監督がマウンド上で大谷と会話。治療は行わずに続投した。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継で、実況のジョー・デービス氏が「みんな息を止めています」と反応した一幕。ポストシーズンを目前にした時期だけに、ネット上の日本人ファンからは、心配のコメントが多数書き込まれた。

「いやーヒヤヒヤ けども何も無ければよかった」

「これ反応してもうちょいで取れるレベルなのほんとやばい。運動神経がバグレベル」

「見てるだけでゾッとするシーン 大事に至らないことを祈ります…」

「怖かった･･･毎試合無事にプレーしてくれることが１番大事」

「この時期にケガしたらPSが、ってヒヤッとしたけど大丈夫そうで良かった」

「あぶないー！」

「おーっあー焦った 怪我なくて良かった」

一方でアクシデントの影響を感じさせずに、後続を三者連続空振り三振に仕留めたこともあり、「怒りの連続三振」「その後連続三振とるあたり、スターなんだよね」「この後三者連続三振するかよ笑」など、驚きの声も相次いでいた。



