岸井ゆきの＆宮沢氷魚が夫婦役『佐藤さんと佐藤さん』家族、愛、そして衝突…場面写真解禁
岸井ゆきのと宮沢氷魚がダブル主演する映画『佐藤さんと佐藤さん』より、家族、愛、そして衝突と、様々な感情が交差する場面写真が解禁された。
【写真】岸井ゆきのと宮沢氷魚の感情が交差する『佐藤さんと佐藤さん』場面写真ギャラリー
本作は、第32回東京国際映画祭日本映画スプラッシュ部門でも上映された2020年公開の映画『ミセス・ノイズィ』でその人間の機微を絶妙に描き、監督としての手腕が注目されている天野千尋の最新作。苗字が“佐藤”同士のサチとタモツが、交際、結婚、出産を経て歩んだ15年間を丁寧に描き出す。
芯が強く明るい佐藤サチ役を務めるのは、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞するなど高い演技力で多くの支持を集める岸井ゆきの。そして真面目でインドアな佐藤タモツ役を、国内外の数々の賞に輝き、ドラマ・映画・舞台など幅広く活躍する宮沢氷魚が演じる。
今回解禁された場面写真には、息子のフクをあやすサチ（岸井）とタモツ（宮沢）の愛らしい場面、サチの両親とともにお宮参りをする場面、タモツの実家に帰省し縁側で肩を並べる穏やかな場面、大学から2人で帰る青春のワンシーンなど、思わず笑顔になるようなシーンが並ぶ。
一方で、ある出来事をきっかけに言い争いとなり、警察で事情聴取を受ける2人の重く張りつめた表情も切り取られている。まさに笑顔や涙、喜びや悲しみ、切なさなど、そのすべてが凝縮された場面写真だ。日常の中にある小さな幸せと、避けて通れないすれ違いや痛みを、リアルに描き出す本作。2人の15年を描いた物語は、観る者の心を強く揺さぶるに違いない。
映画『佐藤さんと佐藤さん』は、11月28日公開。
