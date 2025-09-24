減量成功で話題の元木大介氏、細身秋コーデに絶賛の声「とってもかっこいい」「お似合いで素敵」
元プロ野球選手でタレントの元木大介氏が、23日までに自身のインスタグラムを更新。スリムな体型が映える秋コーデを披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。
【別カット】元木大介氏、スリムな全身ショット（ほか2枚）
約20キロのダイエットに成功し、スマートになった姿がネットで話題の元木氏。今回の投稿では「こんばんは〜 久しぶりのお菓子シリーズ うまい棒ーーー、蒲焼太郎 美味しいですよね」とコメントを添え、Tシャツにカーディガンを羽織り、ベージュのパンツとスリッポンを合わせたシンプルながらも洒落たコーディネートを公開。パーマをかけた髪型も印象的だ。
この投稿にファンからは「ナチュラルですごくいい」「とってもかっこいいです」「秋のコーデもお似合いで素敵です」など、絶賛の声が相次いだ。
■元木大介（もとき だいすけ）
1971年12月30日生まれ。大阪府出身。上宮高校野球部メンバーとして甲子園に3回出場。卒業後、1990年のドラフト会議で読売ジャイアンツから1位指名を受けて入団。1992年から一軍選手として出場。2005年の現役引退後は野球解説者、タレント、野球指導者として活躍している。
引用：「元木大介」インスタグラム（@daisuke_motoki2）
