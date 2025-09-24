日向坂46・河田陽菜と“デート気分” 2nd写真集第6弾先行カットはコペンハーゲンの遊園地で
日向坂46の河田陽菜が、2nd写真集（タイトル未定）より、先行カット第6弾が解禁された。
【写真】河田陽菜、幻想的な遊園地での姿に思わずデート気分
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
先行カット第6弾はコペンハーゲンを代表する遊園地チボリ公園でのショット。ロングフライトでデンマーク到着後すぐの撮影だったのにもかかわらず「行ってみたいです！」と元気いっぱいに夜の遊園地を訪れた。時間が経つにつれ、ライトアップで園内はロマンティックに。「キリンのメリーゴーランド、かわいい」とはしゃぐ河田のキュートな表情に、デート気分に浸らずにはいられないシチュエーションとなっている。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集（タイトル未定）は竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
