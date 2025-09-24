¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È TAKARAZUKA30th ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¡¢Ë¾³¤É÷ÅÍ¡¢ÌÀÆü³¤¤ê¤ª¤é¹ë²Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É½¸·ë¡ª
¡¡ÆüËÜ½é±é¤«¤é30Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»ºpresents¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È TAKARAZUKA 30th¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¤Î¹ë²Ú½Ð±é¼Ô58Ì¾¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£ÊõÄÍ½é±é¤Ç¥È¡¼¥È¤òÌ³¤á¤¿°ìÏ©¿¿µ±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¥Æà¤¸¤å¤ó¡¢Ë¾³¤É÷ÅÍ¡¢ÌÀÆü³¤¤ê¤ª¤éÊõÄÍ¤Î¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¤òºÌ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË¾³¤É÷ÅÍ¡õÌÀÆü³¤¤ê¤ª¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¤ÇW¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥·¥·¥£¤Ë
¡¡1992Ç¯¤Î¥¦¥£¡¼¥ó½é±é°ÊÍè¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¾å±é¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¡£»à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²«Àô¤ÎÄë²¦¥È¡¼¥È¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑµÜÄî¿ï°ì¤ÎÈþËÆ¤òëð¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¹Ä¹¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¤È¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢Èþ¤·¤¤ÀûÎ§¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÇÄÖ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÃÓ½¤°ìÏº¤Î½á¿§¡¦±é½Ð¤Ç¡¢1996Ç¯ÊõÄÍ²Î·àÃÄÀãÁÈ¤Ë¤Æ½é±é¡£°Ê¹ß¡¢À±ÁÈ¡Ê1996Ç¯¡Ë¡¢ÃèÁÈ¡Ê1998Ç¯¡Ë¡¢²ÖÁÈ¡Ê2002Ç¯¡Ë¡¢·îÁÈ¡Ê2005Ç¯¡Ë¡¢ÀãÁÈ¡Ê2007Ç¯¡Ë¡¢·îÁÈ¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢²ÖÁÈ¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢ÃèÁÈ¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢·îÁÈ¡Ê2018Ç¯¡Ë¤È¡¢·×10¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¾å±é¤µ¤ì¡¢ÊõÄÍ²Î·à¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¡¼¥ó½é±é¤«¤é¡¢20¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë2012Ç¯¤Ë¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¤ò¡¢¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤ÏÊõÄÍ½é±é20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È TAKARAZUKA20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È TAKARAZUKA25¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¤ò¾å±é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ½é±é¤«¤é30¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢ÊõÄÍ²Î·àÈÇ¤ÎÎòÂå¥¥ã¥¹¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»ºpresents¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È TAKARAZUKA30th ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¤ò¾å±é¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ÏÁ°²ó¤Î25¼þÇ¯¸ø±éÆ±ÍÍ¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤Ã¤¿°á¾Ø¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È·Á¼°¤ÇËÜÊÔ¤ò¾å±é¤¹¤ë¡Ú¥¢¥Ë¥ô¥¡¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Û¡¢¤Þ¤¿½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬Ê±Áõ¤·¥³¥ó¥µ¡¼¥È·Á¼°¤ÇËÜÊÔ¤ò¾å±é¤¹¤ë¡Ú¥Õ¥ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Û¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ìÌë¸Â¤ê¤Î½é±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÄÖ¤ë30¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¡Ú¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Û¤ò¾å±é¤·¡¢1996Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½é±é¡¢ÊõÄÍ²Î·àÀãÁÈ¸ø±é¤Î½Ð±é¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢½é±é¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤ÄÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÆÏ¤±¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¾å±é¡£¢¨¥¥ã¥¹¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤ò»²¾È
¡¡ÃíÌÜ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢°ìÏ©¿¿µ±¡¢ËãÏ©¤µ¤¡¢¹âÎæ¤Õ¤Ö¤¡¢Ì¹¬¡¢¹á¼÷¤¿¤Ä¤¡¢¤¨¤Þ¤ª¤æ¤¦¡¢»Ñ·î¤¢¤µ¤È¡¢ÏÂ±û¤è¤¦¤«¡¢¸Ð·î¤ï¤¿¤ë¡¢·î±ÆÆ·¡¢ºÌµ±¤Ê¤ª¡¢Ä«³¤¤Ò¤«¤ë¡¢Âç¶õ¤æ¤¦¤Ò¡¢À¥Æà¤¸¤å¤ó¡¢¿å²Æ´õ¡¢ÂçÄ»¤ì¤¤¡¢Ì¸ÌðÂçÌ´¡¢²»·î·Ë¡¢ËÌæÆ³¤è½¡¢Çò±©¤æ¤ê¡¢Ñàµ©¤«¤Ê¤á¡¢Ì´ºé¤Í¤Í¡¢Ë¾³¤É÷ÅÍ¡¢ÌÀÆü³¤¤ê¤ª¡¢¿¿É÷ÎÃÈÁ¡¢¼î¾ë¤ê¤ç¤¦¡¢Í®¹á¸÷¡¢Èþ±à¤µ¤¯¤é¡¢À±É÷¤Þ¤É¤«¡¢½éÉ÷ÎÐ¡¢ºÌ¿á¿¿±û¡¢°¦·î¤Ò¤«¤ë¤é¡¢55Ì¾¤ÎÊõÄÍ²Î·àOG¤ÈÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤è¤êÈþÊæ·½»Ò¡¢Íª¿¿ÎÑ¡¢¾®ºù¤Û¤Î¤«3Ì¾¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤·¡¢ÁíÀª58Ì¾¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»ºpresents¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥ÈTAKARAZUKA30th ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Á2·î20ÆüÅìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC¡¢2·î28Æü¡Á3·î15ÆüÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢3·î23Æü¡Á25Æü°¦ÃÎ¡¦¸æ±àºÂ¤Ë¤Æ¾å±é¡£
