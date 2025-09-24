のん、変形タンクトップ×ミニスカ姿のライブショット公開「魅力全開」「カッコ可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】女優・アーティストののんが24日までに、オフィシャルブログを更新。変形タンクトップを着こなしたライブショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】のん、変形タンクトップ姿で素肌輝く
のんは22日、「いつものただいま」と題してブログを更新。「仙台ライブ！お帰りなさいって言ってもらった。ありがとう」と感謝をつづり、翌日には東京公演を控えていることを明かした。
赤いタンクトップに膝上丈の黒のミニスカートを合わせたステージ衣装でギターをかき鳴らす姿や、汗を光らせながら力強く歌う姿、マイクに向かい真剣な眼差しを向ける姿など、観客と一体になって演奏を楽しむエネルギッシュで躍動感あふれるステージショットを多数公開。アンコール後にはバンドメンバーと観客に手を挙げて応える場面も。伸びやかな歌声と軽快なギタープレイに会場は大いに盛り上がり、観客の「ただいま」の声に、のんも笑顔で応えたことがうかがえる。
この投稿にファンから「カッコ可愛い」「素敵な汗」「オーラが出てる」「崇高」「これからも輝き続けてね」「のんちゃんお疲れ！」「可愛くカッコイイのんさまの魅力全開」「最高」「赤＆黒の衣装、可愛い＆カッコイイ」「すっかり東北は『第二の故郷』ですね」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】