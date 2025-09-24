染谷俊之＆和田琢磨W主演舞台「Solliev0」DMM TVで独占配信【コメント】
【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の染谷俊之と和田琢磨がW主演を務めた舞台「Solliev0」（ソッリエーヴォ）が、9月22日18時より「DMM TV」にて独占見放題配信された。
【写真】和田琢磨、お風呂上がりカット挑戦
来店するお客様の悩みを解決するという「裏メニュー」が存在するレストラン「Solliev0」を経営する和田演じる兄・天月冬真と染谷演じる弟・天月春陽の異母兄弟。父の死期をきっかけに変容していく兄弟の姿を描いたドラマ版の衝撃のラストに続く物語が描かれ、大きな反響を呼んだ。今回、舞台本編はもちろん、特典映像も視聴することができる。
シェアードユニバース作品であるドラマ舞台連動企画「gift」も発表され注目を集める本作の配信開始に、W主演を務めた染谷は「半円形の特殊な舞台だったので、映像化されたときにどうなるか全く想像がつかなかったのですが、カメラがほぼ360度から撮れるので、見たことのないアングルを楽しんでいただける珍しい舞台の映像だと思います！」とコメント。和田も「ドラマ、舞台通して大変多くの方に楽しんでいただいた作品です。気になった方はぜひドラマのほうもチェックしていただけたら嬉しいです！」とアピールした。（modelpress編集部）
舞台「Solliev0」は2024年の夏に上演され、劇場が品川クラブeXという半円形の特殊な舞台だったので、映像化されたときにどうなるか全く想像がつかなかったのですが、カメラがほぼ360度から撮れるので、見たことのないアングルを楽しんでいただける珍しい舞台の映像だと思います☆舞台はドラマの続きですので、ぜひドラマと合わせて楽しんでください！
この度舞台「Solliev0」がDMM TVでご視聴いただけることになりました。私と染谷俊之さん演じる異母兄弟の愛憎劇ですが、ドラマ、舞台通して大変多くの方に楽しんでいただいた作品です。気になった方はぜひドラマのほうもチェックしていただけたら嬉しいです！
【Not Sponsored 記事】
【写真】和田琢磨、お風呂上がりカット挑戦
◆染谷俊之＆和田琢磨W主演舞台「Solliev0」配信決定
来店するお客様の悩みを解決するという「裏メニュー」が存在するレストラン「Solliev0」を経営する和田演じる兄・天月冬真と染谷演じる弟・天月春陽の異母兄弟。父の死期をきっかけに変容していく兄弟の姿を描いたドラマ版の衝撃のラストに続く物語が描かれ、大きな反響を呼んだ。今回、舞台本編はもちろん、特典映像も視聴することができる。
◆染谷俊之コメント
舞台「Solliev0」は2024年の夏に上演され、劇場が品川クラブeXという半円形の特殊な舞台だったので、映像化されたときにどうなるか全く想像がつかなかったのですが、カメラがほぼ360度から撮れるので、見たことのないアングルを楽しんでいただける珍しい舞台の映像だと思います☆舞台はドラマの続きですので、ぜひドラマと合わせて楽しんでください！
◆和田琢磨コメント
この度舞台「Solliev0」がDMM TVでご視聴いただけることになりました。私と染谷俊之さん演じる異母兄弟の愛憎劇ですが、ドラマ、舞台通して大変多くの方に楽しんでいただいた作品です。気になった方はぜひドラマのほうもチェックしていただけたら嬉しいです！
【Not Sponsored 記事】