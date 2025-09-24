桃月なしこが、9月16日発売の「漫画アクション」の表紙に登場。アザーカットが4枚公開された。

桃月なしこは、昨年までテレビ東京系『おはスタ』に金曜レギュラーとして出演し、金曜日内の「なしことホテイソンの！アニポケチャンネル」というレギュラーコーナーで自身が大のファンであるテレビアニメ『ポケットモンスター』の企画を担当。

また、MBS/TBSドラマ『灰色の乙女』では海堂菫役、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』では三枝朱音役、BS松竹東急水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』では本栖ゆずな役として出演。日本テレビショートドラマ『セイサイのシナリオ』では主演・大鳥明日実役を務め、今年3月に関西テレビで放送され、世界配信もされているアクション時代劇『SHOGUN’S NINJA』にも出演。今夏は、テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』に木瀬あやか役、FOD/フジテレビ『エリカ』に小田美緒役として出演している。

桃月なしこ コメント

◆漫画アクション表紙掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！

前回登場させていただいたのがちょうど1年ぶりで、今回は半年も経たないうちに再び表紙を飾らせていただけて、本当にうれしく思っています。

こうして短いスパンでまた呼んでいただけるということは、応援してくださる皆さんのおかげだと感じていますし、感謝の気持ちでいっぱいです！

◆今回はどのような撮影でしたか？

「大人の休日」をテーマにした撮影で、リラックスしながらもどこかシックで大人っぽい表情を楽しんでいただける内容になっているかと思います！

ナチュラルな空気感の中に、クールな雰囲気や落ち着いた表情も織り交ぜているので、いつもとは少し違った私を見ていただけるのではないかと思います！

また、そろそろ秋ということで衣装も季節を感じられる色味を取り入れていただきました。誌面を通して、一緒に秋の気配を感じていただけたらうれしいです！

◆出身地・愛知県豊橋警察署の1日警察署長を務められるそうですが？

はい！実は以前、千種警察署で一日警察署長を務めさせていただいたことがあり、その時から「いつか自分の地元・豊橋でも出来たらいいな」と思っていました。

それが今年、ついに実現することになって本当にうれしいです。

豊橋は私にとって特別な場所ですし、そこで皆さんと一緒に交通安全やマナーについて学び、地域の方々と交流できるのはとても貴重な機会だと思っています。

子供から大人の方まで、少しでも交通安全への意識を高めるきっかけになればうれしいです。

◆最後に一言お願いします。



いつも応援してくださって本当にありがとうございます。皆さんの応援があるからこそ、こうしてまた表紙を飾ることができました。

これからもさらに多くの表紙や作品で皆さんに喜んでいただけるように頑張りますので、ぜひ引き続き応援よろしくお願いします！

撮影◎オノデラカズオ

