懐かしの人気5作品とコラボ！アトレ「りぼん70周年コラボレーション オータムプロモーション」

アトレが、創刊70周年を迎えた少女漫画雑誌『りぼん』とのコラボレーションプロモーションを2025年10月1日(水)から11月13日(木)の期間限定で開催します。

『姫ちゃんのリボン』や『ご近所物語』など、人気5作品のオリジナルグッズプレゼントやスタンプラリーなどが楽しめます。

アトレ「りぼん70周年コラボレーション オータムプロモーション」

開催期間：2025年10月1日(水)〜11月13日(木)

コラボ作品：

『姫ちゃんのリボン』水沢めぐみ

『こどものおもちゃ』小花美穂

『ご近所物語』矢沢あい

『ベイビィ★LOVE』椎名あゆみ

『神風怪盗ジャンヌ』種村有菜

対象館：アトレ吉祥寺・アトレ目黒・アトレ五反田・アトレ竹芝・アトレ大井町・アトレ川崎・アトレ大船・アトレ四谷・アトレ信濃町・アトレ大森・アトレ松戸・アトレ亀戸・アトレ新浦安・アトレ取手・アトレヴィ大塚・アトレヴィ巣鴨・アトレヴィ田端・アトレヴィ東中野・アトレヴィ三鷹

創刊70周年を迎えた少女漫画雑誌『りぼん』とアトレがコラボレーション！

『姫ちゃんのリボン』『こどものおもちゃ』『ご近所物語』『ベイビィ★LOVE』『神風怪盗ジャンヌ』という、今もなお愛される5つの名作をフィーチャーしたオータムプロモーションが開催されます。

期間中、対象のアトレ館内はコラボ作品の世界観を表現した特別な装飾で彩られるほか、オリジナルステッカーがもらえるキャンペーンや、スタンプラリーなど、ファン必見の企画が盛りだくさんです。

アトレ×りぼん70周年 プレゼントキャンペーン

「アトレ×りぼん70周年ちびキャラステッカー」プレゼント

10月1日(水)より、対象館にてお買い上げ金額1,500円(税込)以上で、「アトレ×りぼん70周年ちびキャラステッカー」をプレゼント。

全5種のランダム配布で、どれがもらえるかはお楽しみです☆

さらに、対象の書店で【りぼん最新号】または【りぼんのコミックス】をお買い上げの方には、書店限定デザインのステッカーがプレゼントされます。

※各ステッカーはなくなり次第終了となります

アトレ公式LINE友だち限定 「アトレ×りぼん70周年オリジナル壁紙」プレゼント

期間中、アトレ公式LINEのトーク画面にキーワード『ときめき』を入力すると、「アトレ×りぼん70周年オリジナル壁紙」がもらえます。

壁紙は全3種類で、期間ごとにもらえる壁紙が異なります。

アトレ公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

アトレ公式Xをフォロー＆リポストすると、抽選で5名にアトレオリジナルグッズ「アトレ×りぼん70周年コラボ限定キャンバスボード」が当たるキャンペーンも実施されます。

アトレ×りぼん70周年 オリジナルイベント

「アトレ×りぼん70周年 ときめきスタンプラリー」

5つのアトレを巡って、各作品のスタンプを集めるスタンプラリーを開催。

すべてのスタンプを集めると、1枚のイラストが完成します。

「アトレ×りぼん70周年 ときめきフォトスポット」

期間中、各作品のフォトスポットが館内に登場。

キャラクターたちと一緒に記念撮影が楽しめます。

「アトレ×りぼん70周年 ときめきセリフポスター」

各作品の名シーンをちりばめてデザインした「ときめきセリフポスター」が各館に登場します。

懐かしい名セリフの数々に胸が熱くなること間違いなしです。

アトレ×りぼん70周年 スペシャルイベント

「アトレ×りぼん70周年 ペーパークラフトをつくろう」

アトレ吉祥寺・アトレ亀戸限定で、りぼんのふろくをイメージしたオリジナルデザインの紙製バッグを組み立てるワークショップを開催します。

※事前予約制・参加費500円(税込)です

「アトレ×りぼん70周年 特設展示スペース」

アトレ竹芝限定で、コラボした全5作品のポスターをはじめとするオリジナル装飾物の特別展示を実施します。

『アニマル横町』前川涼先生スペシャル描きおろしまんが

今回のコラボを記念して、『アニマル横町』のキャラクターたちがスぺシャルアンバサダーに就任。

イベント内容をPRする描きおろしまんがが、10月3日発売のりぼん11月号に掲載されるほか、館内ポスターでも楽しめます。

懐かしい『りぼん』の名作たちに、この秋アトレで再会できます。

ここでしか手に入らないオリジナルグッズや、作品の世界に浸れるフォトスポットなど、あの頃の”ときめき”がよみがえる企画が満載です。

アトレで開催される「りぼん70周年コラボレーション オータムプロモーション」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 懐かしの人気5作品とコラボ！アトレ「りぼん70周年コラボレーション オータムプロモーション」 appeared first on Dtimes.