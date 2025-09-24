◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、４点をリードした７回２死走者なしの４打席目は左腕・ビークスの前に見逃し三振に倒れた。

ダイヤモンドバックスの先発は、ブランドン・ファット投手（２６）。今季はすでに自己最多１３勝（８敗）を挙げている右腕だ。大谷は試合開始前の時点で１５打数４安打の打率２割６分７厘だが、今年５月１９日にドジャースタジアムで対戦した際にはスイーパーを捉えて左翼へ本塁打も放っている。１回表先頭の１打席目は、プレーボールの８分前まで右翼ポール際のブルペンで投球練習をして打席に入ったが、内角のカットボールを捉えきれず二ゴロに倒れた。

２回にＴ・ヘルナンデスの２５号ソロで１点を先取。待望の援護点をもらうと、２回までは１人の走者も出さないパーフェクト投球で３三振も奪って３回の２打席目を迎え、初球に反応したが、１打席目と同じような内角のカットボールを打ち損じて三飛に倒れた。

３回先頭のトーマスの打球速度１０５・８マイル（約１７０・３キロ）の強烈な打球がグラブをはじいて内野安打となり、慌ててロバーツ監督やトレーナーらがベンチから飛び出してヒヤリとしたが、無死一塁から圧巻の３者連続三振を奪った。４回も先頭のマルテに中前安打を許したが、その後２者連続三振を奪うなど、走者を進めることはなかった。５回も１死一塁で投ゴロ併殺打に打ち取り、５回終了時点で３安打無失点、８奪三振で２勝目の権利をつかんだ。６回先頭の３打席目はフルカウントから四球で出塁。２７試合連続出塁となった。２死一、二塁からT・ヘルナンデスの２点適時三塁打で生還。両リーグトップの１４２得点目となった。

今季初めて上がった６回のマウンドでは２安打を浴びたが、最後は２死一、二塁でモレノを中直に打ち取った。７回２死でバッテリーを組んでいたルートベットが右翼へ１号ソロで４点リード。４打席目は左腕・ビークスとの対戦になったが、見逃し三振に倒れた。大谷は今季最長で最多の６回９１球を投げて５安打無失点、８奪三振で２勝目の権利を持って降板。防御率は２・８７となった。

９試合連続安打、今季最長の２６試合連続出塁、直近６試合で４本塁打を好調を維持して、レギュラーシーズン最後の６連戦を迎えた大谷。この日、シュワバー（フィリーズ）が５４号を放ち、本塁打王争いでは一歩リードを許した。３年連続の本塁打王へ、トップタイへ再浮上となる２戦ぶりのアーチに期待が集まる。投げては前回登板の１６日（同１７日）は５回無安打無失点。レギュラーシーズンは最終登板となることが濃厚で、２勝目を狙って先発登板する。ロバーツ監督は試合前に今季初めて６回を投げる可能性も示唆していた。

ドジャースは、４年連続の地区優勝へ向けてマジックが「３」となっており、最短であす２４日（同２５日）にも優勝が決まる。