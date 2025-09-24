◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。投手としては節目のメジャー通算１００登板目で今季最長の６回を投げ、５安打無失点８奪三振で降板した。今季最多の９１球の熱投。１６回２／３連続無失点で防御率は２・８７に良化し、今季２勝目の権利を持って救援陣にバトンを託した。

Ｄバックス戦はエンゼルス時代の２１年以来４年ぶりの登板。試合前に敵軍のロブロ監督は「（大谷は）世界最高の選手の一人。彼に対するゲームプランはあるが、間違いなく速球中心になるだろう。だから我々は速球に備えている」と話していたが、初回。大谷は１番ペルドモのバットを内角の９４・２マイル（約１５１・６キロ）カットボールで粉砕して右飛に打ち取るなど３者凡退と完璧な立ち上がり。初回の最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）だった。

１点の援護をもらった直後の２回は先頭から連続三振を奪ってパーフェクト。しかし、３回。先頭の７番トーマスの打球がピッチャー強襲。大谷のグラブの土手付近に当たり、打球を見失っている間に内野安打となった。ロバーツ監督、トレーナーがマウンドに駆けつけたが、大谷は笑顔で問題がないことを強調して続投した。大谷が安打を浴びたのは５日（同６日）の敵地・オリオールズ戦の４回以来、８イニングぶりだった。それでも、後続を３者連続三振でピンチすらつくらなかった。

４回。先頭のマルテに中前打を許したが、３番キャロルをこの日最速の１０１・２マイル（約１６２・９キロ）直球で見逃し三振に仕留めるなど走者を進ませなかった。５回は１死からトーマスを右前打で塁に出したが、続くマキャンを投ゴロ併殺打。大谷は力強く右拳を握りしめた。５回を終えて球数７２球。今季初めて上がった６回のマウンドでは２死一塁からキャロルに左前打を許し、初めて得点圏に走者を背負ったが、２死一、二塁で４番モレノを中飛。最後はスライダーが抜けた失投だったため納得のいかない表情だったが、敵地のドジャースファンから大きな拍手が送られた。

大谷は前回１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦では５回無安打無失点。本塁打王を争うシュワバーとの直接対決でメジャー自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）を計測し、見逃し三振、左飛と２打席で“圧投”した。中６日で迎えたこの日はレギュラーシーズンでは今季最終登板の見込みで、ロバーツ監督は「もちろん試合展開によるが、順調にいってくれれば６回を投げ切ってもらいたい。パフォーマンスも上がってきているし、調整の段階は終わってプレーオフモードになっている」と今季最長の「６回」を目安に設定していた。

２３年９月に自身２度目の右肘手術を受けた「投手・大谷」は今年６月に電撃復帰。８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では復帰後初めて５回を投げ切り、２安打１失点９奪三振の快投で７４９日ぶりの復活白星を挙げた。この日まで１３試合で１勝１敗、防御率３・２９となっていた。