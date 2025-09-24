学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）のチーム登録（選手１０人）が２４日午後零時に締め切られ、７年ぶり（６大会ぶり）５度目の優勝を狙う青学大は、エースで主将の黒田朝日（４年）ら主力が順当にメンバー入りし、ルーキーの椙山一颯（いぶき）らも加わった。ほぼ万全なメンバーで、出雲に向かう。

青学大は、今年１月の第１０１回箱根駅伝で総合新記録で２年連続８度目の優勝を果たした。その優勝メンバーの１区１０位の宇田川瞬矢（４年）、２区区間新で区間３位の黒田朝、８区区間賞の塩出翔太（４年）、１０区区間賞の小河原陽琉（２年）は、それぞれ順調に成長し、今季初戦の出雲駅伝で順当に登録メンバーに入った。

３年生では１年時に出雲駅伝を経験している鳥井健太がメンバー入り。１年時に５区１０位と苦戦したリベンジを期す。

今季の青学大は２年生が充実。小河原のほか、飯田翔大、安島莉玖、折田壮太が名を連ねた。

安島は５月の関東学生対校２部１万メートルで２８分１９秒８１の自己ベスト記録で日本人トップの４位と活躍。折田は７月の日本選手権５０００メートルに出場したスピードランナー。飯田は８月に自身のＳＮＳで「急速進行型脱毛症」を発症していることを公表。「病気のことを公表するかどうかは、本当に悩みました」と明かす一方で「多くの人の支えによって陸上競技に取り組めていることを強く感じています。もちろん、病気を抱えているからといって陸上競技を諦めたわけではありません」と強い意欲を示した。

ルーキーでは椙山、神邑亮佑の２人がメンバー入りし、チームに勢いを与えている。

前回の箱根駅伝で４〜６区区間賞の太田蒼生、若林宏樹、野村昭夢ら強力な世代が卒業したが、青学大は今季も戦力が充実。２５年度の学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝で、年度をまたいで学生駅伝連勝を狙う。

６区間４５・１キロのスピード駅伝。青学大のほか、昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大が激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。

青学大の出雲駅伝登録メンバーは以下の通り。

黒田 朝日（４年）

塩出 翔太（４年）

宇田川瞬矢（４年）

鳥井 健太（３年）

小河原陽琉（２年）

飯田 翔大（２年）

安島 莉玖（２年）

折田 壮太（２年）

神邑 亮佑（１年）

椙山 一颯（１年）