BTS（防弾少年団）ジョングクがニューヨークファッションウィークでワールドクラスの存在感を見せた。

海外有名ファッションメディア「WWD」の報道資料によると、ジョングクはニューヨークファッションウィーク（NYFW）2026年S／Sシーズンに参加し、グローバルアンバサダーとして活躍中のカルビンクライン（Calvin Klein）をソーシャルメディア（SNS）1位に牽引する影響力を発揮した。

ジョングクは初めてニューヨークファッションウィークに参加し、カルビンクラインがSNSに載せた上位5件のビデオポストで440万件の参加を引き出すなど爆発的な波及力と話題性を表した。

特に、ジョングクが行事場所に到着した場面が入ったインスタグラム掲示物1件だけでも82万5000ドル（約1億2200万円）のメディア露出価値を創出したという点で、「ジョングク効果」はグローバル音楽市場を越えてファッション業界にも強大な影響力を及ぼす象徴であることを立証した。

また、ジョングクが参加した9月13日の一日にX（旧ツイッター）で130万件以上の掲示物が生成され、「最も多く言及されたミュージシャン」の記録も作った。