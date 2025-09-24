国道49号の一部が県道に

国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所と新潟県、阿賀野市は2025年9月22日、国道49号の一部区間を国交省から県に移管すると発表しました。

【移管前後を比較】国道49号の新ルートを見る（地図）

国道49号は、福島県いわき市と新潟県新潟市中央区を東西に結ぶ路線です。JR磐越東線・磐越西線や磐越道が並行しています。

このうち阿賀野市内で今年6月、水原バイパスが全線開通しました。元々の国道は旧水原町の市街地をL字で通過するルートでしたが、バイパスは「L」の両端を斜めに短く結んでいます。

バイパス開通により、市街地の渋滞多発箇所を避けるルートが完成して円滑な走行が可能になりましたが、今回は国道のルートも変わります。

従来のルートだった国道49号の鴨深交差点〜大野交差点〜土橋交差点（延長3.6km）は県に移管され、9月30日から県道新関水原停車場線と県道水原亀田線に変わります。これにより国道49号は水原バイパスのルートのみに整理されます。

あわせて、県道水原亀田線の上堀越交差点（現国道49号）〜分田地先（2.9km）も県から阿賀野市に移管され、同じく30日から市道堀越京ヶ瀬工業団地線に変わります。

これらの道路では、移管に伴い標識などが順次更新されますが、一時的に新旧表示が混在することがあるということです。