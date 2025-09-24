旬の人気スイーツが“秋の味覚モンスター”に変身！クリスピー・クリーム・ドーナツ「ハロウィンドーナツ」
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンに、秋らしい旬の人気スイーツを“秋の味覚モンスター”に変身させた、コワかわいい「ハロウィンドーナツ」が登場！
人気のチョコ スプリンクルやミニドーナツがハロウィンの装いに変化したドーナツなどがラインナップされます☆
クリスピー・クリーム・ドーナツ「ハロウィンドーナツ」
販売期間：2025年10月8日（水）〜10月31日（金）予定
販売店舗：クリスピー・クリーム･ドーナツ 全店舗 ※店舗以外の一部小売店及び催事を除く
2025年「クリスピー・クリーム・ドーナツ」のハロウィンは、秋の味覚を代表する“いも”“栗”“かぼちゃ”を使用した秋らしい人気のスイーツが、“秋の味覚モンスター”に大変身。
「スイートポテト」は個性的な表情がチャーミングなゴーストに、「モンブラン」はぎょろっとした目が特徴のモンスターに、「パンプキン プティング」は毎年人気のジャックに変化します。
秋の味覚の美味しさはそのままに、見た目の楽しさをプラスしたコワかわいい「ハロウィンドーナツ」です。
3種の限定ドーナツに加え、人気の定番ドーナツ「チョコ スプリンクル」「チョコ グレーズド」もハロウィンの装いに変化。
ハロウィンカラーの「ハロウィン スプリンクル」と、クモの巣をイメージした「チョコ スパイダー」になって期間限定で登場します。
さらに4種類の「ハロウィンドーナツ」に、クリスピー・クリーム・ドーナツ人気No.1の「オリジナル・グレーズド」を詰め合わせた「ハロウィン ダズン ハーフ（6個）」を、“秋の味覚モンスター”がポップに描かれた、ハロウィン限定のオリジナルパッケージで販売。
シェアにもピッタリな『ハロウィン ダズン（12個）』も、期間中オリジナルパッケージ2箱で提供されます。※2 オリジナルパッケージはなくなり次第終了となります。
また、人気の『ミニ ドーナツ』3個入り・10個入り・20個入りも小さなモンスターに変身して登場。秋の味覚を楽しみながら、ハロウィン気分がぐっと高まる、賑やかなボックスです☆
スイート ポテト ゴースト
価格：テイクアウト 356円(税込)／イートイン 363円(税込)
ビターチョコで描いた表情がチャーミングな「スイート ポテト ゴースト」
ふわふわのドーナツを覆っている紫芋風味のコーティングをハロウィンらしいダークな夜空に見立てて、夜空に浮かぶ星のような黄色のバター風味クランチをパラパラとふりかけています。
ドーナツの穴にビスケットを入れてスイートポテトをイメージした甘いクリームとビターチョコでゴーストを描いているのも注目ポイント。
怪しげなハロウィンの夜にふわふわとゴーストが出現する様子を表現しています。
モンブラン クリーム モンスター
価格：テイクアウト 378円(税込)／イートイン385円(税込)
目が合うとドキッとしてしまうようなぎょろりとした目玉が特徴の「モンブラン クリーム モンスター」
ふわふわのドーナツにミルキーなバニラクリームと栗の上品な甘さをしっかり感じることができるモンブラン風クリームをぐるりとのせたら、ホワイトチョコとビターチョコで作った目玉をトッピングしています。
白い粉砂糖をパラパラとふりかけ、仕上げにビターチョコで大きな口を大胆に描いたモンスタードーナツです。
キャラメル パンプキン ジャック
価格：テイクアウト 356円(税込)／イートイン363円(税込)
ハロウィンの人気者ジャックランタンに変身した「キャラメル パンプキン ジャック」
マイルドな甘さのキャラメルカスタードクリームを詰めた生地に、かぼちゃのほっこりした甘さを感じるパンプキン風味のコーティングで覆って、ヘタに見立てたかぼちゃの種をトッピング。
仕上げにビターチョコでいたずら心のある表情の目と口を描いています。
オレンジカラーで“ハロウィンらしさ”を添えるのにぴったりのドーナツです。
チョコ スパイダー
価格：テイクアウト 291円(税込)／イートイン 297円(税込)
人気のチョコレート グレーズドが、ハロウィンスペシャルに！
チョコアイシングに魔法をかけてホワイトチョコでグルグルグルと、ミルキーなクモの巣を描いた期間限定メニューです。
ハロウィン スプリンクル
価格：テイクアウト 291円(税込)／イートイン297円(税込)
人気のチョコ スプリンクルをハロウィンカラーに仕上げた「ハロウィン スプリンクル」
カカオ入りの口どけの良いチョコアイシングにオレンジ、レッド、パープルのハロウィンスプリンクルがちりばめられています。
ハロウィン ダズン (12個)
価格：テイクアウト 2,808円(税込)／イートイン 2,860円(税込)
3種のハロウィン限定ドーナツに、クモの巣に見立てたチョコ スパイダーと定番のオリグレを合わせた贅沢な12個ボックス。
スイートで楽しいドーナツがパーティーを盛り上げます。
ハロウィン ダズン ハーフ（6個）
価格：テイクアウト 1,706円（(税込)／イートイン 1,738円）(税込)
キャラメル パンプキン ジャック、スイート ポテト ゴースト、モンブラン クリーム モンスターを詰め合わせたハロウィンボックス。
秋の味覚を味わえるハロウィン限定ドーナツに、クモの巣に見立てたチョコ スパイダーと人気のオリグレを合わせたにぎやかな6個入りです。
ハロウィンボックス（3個）
価格：テイクアウト 1,058円（(税込)／イートイン 1,078円(税込)
ユニークな表情のハロウィン限定ドーナツ3個入り。
秋の旬も、ドキドキのひとときも、一緒に味わうことができるセットです。
ハロウィン ミニ ボックス (20個)
価格：テイクアウト 2,592円(税込)／イートイン 2,640円(税込)
ハロウィンカラーで飾ったミニ紫いもスプリンクル、パンプキンコーティングのミニジャック、チョコづくしのミニ目玉、きなこ風味コーティングのミニきなこ、紫いもコーティングでストライプを描いたミニストライプ目玉の5種がそれぞれ4個ずつ入った20個入りボックス。
コワ楽しい時間も、かわいいミニドーナツも、みんなでシェアすることができます。
ハロウィン ミニ ボックス ハーフ (10個)
価格：テイクアウト 1,522円イートイン(税込)／イートイン1,551円(税込)
ミニ紫いもスプリンクル、ミニジャック、ミニ目玉、ミニきなこ、ミニストライプ目玉の5種がそれぞれ2個ずつ入った10個入りボックス。
自分用としてはもちろん、お土産としても喜ばれる内容です。
ハロウィン ミニミニ ボックス (3個)
価格：テイクアウト 561円イートイン(税込)／イートイン572円(税込)
ハロウィン仕様になったかわいいミニドーナツ3個入り。
ミニ紫いもスプリンクル、ミニジャック、ミニ目玉がアソートされます。
Trick or Treat キャンペーン
対象期間：2025年10月25日(土)〜10月31日(金)
対象者：ダズンボックスを1点以上購入し、店頭で「Trick or Treat」とお伝えいただいた方
提供メニュー：「オリジナル・グレーズド」ひとつプレゼント
対象店舗：クリスピー・クリーム･ドーナツ 全店舗（イベント・催事店舗を除く）
ハロウィンを一緒にもっと楽しくお過ごせるよう「Trick or Treat キャンペーン」を開催。
店頭で「Trick or Treat！」とクルーに声をかけることで「オリジナル・グレーズド」がひとつプレゼントされます。
※ダズンボックスの購入が必須となります
甘くてちょっぴり怖い“秋の味覚モンスター”たちと一緒に、楽しいひとときが過ごせる期間限定メニュー。
クリスピー・クリーム・ドーナツにて2025年10月8日より販売される「ハロウィンドーナツ」の紹介でした☆
続きを見る
※店舗により価格が異なる場合があります
※販売方法は予告なく変更になることがあります
※なくなり次第終了となります
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 旬の人気スイーツが“秋の味覚モンスター”に変身！クリスピー・クリーム・ドーナツ「ハロウィンドーナツ」 appeared first on Dtimes.