人工関節・骨折治療の第一人者が参画！空メディック 整形外科医・安藤謙一氏の顧問就任

空メディックが、2025年9月1日付で整形外科医の安藤 謙一 氏が顧問に就任したことを発表しました。

人工関節・骨折治療の分野で豊富な実績を持つ専門医の知見を活かし、製品開発や事業全般の強化を目指します。

就任日：2025年9月1日

健康、美容分野の製品を提供する株式会社空メディック。

同社は、長年、大学病院や専門医療機関で臨床・研究・教育に従事してきた整形外科の専門医、安藤 謙一 氏を顧問として迎え入れました。

今後は、安藤氏の医師としての知見を活かし、製品力の向上や顧客満足度の向上に向けた総合的なアドバイザーとして助言を受けるとしています。

顧問就任の背景

株式会社空メディックは、健康、美容分野において信頼性と実用性を兼ね備えた製品を提供することを目指しています。

今回の顧問就任により、医師や医療現場の声をもとに、利用者がより安心して使用できる製品づくりを推進していきます。

新顧問 安藤 謙一 氏

安藤氏は、人工関節・骨折治療の分野を中心に豊富な実績を持つ整形外科の専門医です。

現在も人工股関節置換術において現役執刀医として活躍されています。

安藤 謙一 氏 略歴

【専門分野】

整形外科専門医

【学歴・職歴】

昭和48年3月 慶応義塾大学医学部卒業

昭和60年10月 医学博士学位取得

平成3年6月 英国 Robert-Jones and Agnes-Hunt Orthopaedic Hospital 留学

平成9年6月 藤田保健衛生大学医学部助教授

平成23年3月 同大学 定年退職

平成23年4月 日進おりど病院 顧問

平成26年4月 同病院 愛知人工関節センター長 兼任

令和2年4月 桑名病院 顧問

【資格・所属学会】

藤田保健衛生大学医学部整形外科 客員教授

日本人工関節学会 功労会員

日本骨折治療学会 功労会員

中部日本整形外科災害外科学会 功労会員

大腿骨頚部・転子部骨折研究会 代表幹事

エンダー法セミナー 代表世話人

東海関節研究会 代表世話人

北勢整形外科懇話会 代表世話人

人工関節・骨折治療の第一人者である安藤氏の参画により、株式会社空メディックの製品開発は新たなステージへと進みます。

医療現場のニーズを的確に捉えた、より信頼性の高い製品の登場が期待されます。

空メディックの安藤謙一氏 顧問就任の紹介でした。

