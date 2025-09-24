八嶋智人、先輩が死去「本当に寂しいし、悔しい」 過去2ショット掲載…ラーメンの味は『人生最高レストラン』『ダウンタウンDX』でも紹介
俳優・八嶋智人（54）が24日、自身のXを更新し、訃報が報じられた「中華そば こましょう」の店主・小松正一さんを追悼した。
【写真】八嶋智人と「中華そば こましょう」小松正一さんの思い出
「『中華そば こましょう』の店主で、役者として僕の先輩の小松正一さんがお亡くなりになりました。本当に寂しいし、悔しい。たくさんの美味しさと勇気を下さった小松さん。ありがとうございました」とつづった。
そして「お通夜・お葬式があります。皆さんのお気持ちはそちらにお願い致します」と呼びかけた。
悲しむ声が多数寄せられるなか、近隣の迷惑になるため、同店は「お店の前に、生花、お線香を置くのは絶対にやめてください」と発信している。
八嶋は、たびたび自身のSNSで同店を訪問する様子や、小松さんとの2ショットを掲載。2023年7月放送の『人生最高レストラン』（TBS系）で「中華そば こましょう」を挙げたほか、『ダウンタウンDX』（読売テレビ・日本テレビ系）でもラーメンを紹介していた。
