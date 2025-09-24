お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が23日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。20代の頃の失恋エピソードを披露した。

今回のテーマは「令和の浮気バレ事件簿」。バービーは、自身の体験談として「20歳くらいの時に初めて付き合った人が、私が成人式で実家に帰ってる間に“女の子と遊びに行ってくるわ”って言ってて。なんか気になり始めてる子って、正直に言ってきて」と回想。彼とはケンカになったというが、帰省から戻った後に「その気になってた子と付き合うことになった」と告げられたという。

また、当時は哀川翔主演の映画「ゼブラーマン」が公開されていた時期。決めゼリフは「白黒つけるぜ」だったが、「彼が急に“白黒つけるぜ！”って。私が問い詰めてたら“白黒つけるぜ！”って言って、私の目の前で気になってる子に電話して。“今付き合うことになった”って言って、その場で私はお別れということに…フラれました」と苦い結末を振り返った。

序盤の急展開に「キモッ！わがまますぎますよね」と驚いていたマンスリーパートナーのでか美ちゃんは、「結構酷い男ですね」とバッサリ。「何を哀川翔さんの言葉を引用して…そういうヒーローじゃないでしょ！とんでもないですね」とツッコんでいた。