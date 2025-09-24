フリーアナウンサーの赤江珠緒さんが、TBSラジオの平日帯の人気番組『たまむすび』のパーソナリティを終え、人生の比重を大きく変えたのは48歳の時。

当時、番組内で決断の理由を問われた赤江さんは、時間という言葉を繰り返し口にしながら、こんなふうに胸の内を明かしていた。

「5歳の娘は、まだ時計を読めない。それは、時間の概念がまだないという、人として限られた、貴重な時間を彼女が過ごしているという事だと思う。そんな時間概念がない時を、一緒に、ゆっくり味わってみたい」

あれから2年半――。50歳になった赤江さんの日々の生活、当時の決断の背景とは？

赤江珠緒さん

実際の感覚では「5倍働かなきゃ？？」でした

2017年3月に産休に入り、7月に女の子を出産。翌年の4月には『たまむすび』に復帰しました。

子育てと仕事の両立は、想像していた以上に大変でした。実は、子どもを産む前は「自分が頑張ればなんとかなるんじゃないか」と、心のどこかで思っていたんです。 テレビとラジオで朝昼の帯番組を2つ同時に回した経験があったし、若い頃は徹夜も慣れっこだったので、体力と気力には自信があった。

「1と1で2倍働けばいいのでは？」と高を括っていましたが、実際の感覚では「5倍働かなきゃ？？」でした。

何が大変かというと、徹夜や、自分で時間を決めての早起きと違って、いつ起こされるか分からない睡眠リズムの摑めなさに始まり、おもちゃや本を買って揃えたり、保育園の準備や連絡をしたり、子育ては細かいタスクが次から次へと襲ってくる。

子育てと並行して仕事のほうも、「インタビュー記事を書かなきゃ」「番組のゲストの方について、もっと調べなきゃ」「あのニュースを見ておかなきゃ」……と、やらなくちゃいけないことにずっと追われている感覚でした。

「このままでいいのかな」と思いながらも、自転車操業なので一瞬たりとも止まれない。子どもの世話をしながら明日は番組で何を話そうと考えているうちに、もうその明日がやってきて……。2年くらい、自転車を漕ぎながら悩む状態が続きました。「タイムボカンシリーズ」のエンディング、ドクロベエに追われて、ひたすら漕ぐ自転車……みたいに。

50歳を前に立ち止まった

「立ち止まってみよう」という気になったのは、50歳を手前にして、人生の残り時間が見えてきたから。

「君の行く道は〜果てしなく遠い〜」というフレーズで有名な、「若者たち」という曲がありますよね。あれを口ずさんでいたときに、「いや？ 私、そんなに遠くないじゃん？（笑）」と、ふと思って。

「何者かにならなきゃ」、「成果を出さなきゃ」と、キャリアのことだけ突き詰めて突っ走っていたら、あっと言う間に50歳になろうとしている。この調子で生きていたら、70歳もすぐに来てしまうなと。

残された時間がそんなに多くないなかで、仕事と育児の両方を追いかけることは体力的にも難しい。ここらで自分の人生の目標地点を、もうちょっと明確にしておいたほうがいいなと思い始めたんです。

私は「番組のMCになりたい」といった出世願望はあまり強くないのですが、アナウンス技術を高めたいという欲求はすごくあって、「あの人みたいに朗読が上手くなりたい」、「今度はもっと上手く司会をやりたい」というふうに、自分が成長することを目標に頑張ってきました。

だけど、「自分が成長する」という点では、仕事もだけど、「あれ？ 今の私には子育てから学んでいることが多い？？」なんていう事にも気づきはじめたんです。

親になって気づいた自分のエゴ

仕事はそれなりにキャリアも重ねて、昔より出来ることも増えた感じがしていましたが、子育てでは「私、人として全然ダメじゃん」と思い知らされることばかりでした。自分が頑張れば結果が出る仕事と違って、子育てって子どもに頑張らせても結果出ないじゃん‼って（笑）。

私は自由奔放な子ども時代を送ってきたので、健康に育ってくれさえすればいいと、子育てに関してはかなり寛大なつもりでした。それでも、実際に子を持つと、「こうあってほしい」という理想をすごく持っちゃっていたんです。ちょっとでも理想からズレると、「え、なんで？」って。

親って自分が出来なかったことは棚にあげて、自分が出来たことが出来ないと、「えっ？ なんで、出来ないの？」って思ったり、周りと無意識に成長度合いを比較しちゃったりしてしまう。それは、子どもにいい人生を送ってほしいと思っている愛情でもあるけど、裏を返せば、めちゃくちゃダメ出ししてるってことですよね。

あるとき娘に、「お母さんはいつもピン太郎ちゃん（娘の愛称）に『もっとこうしてほしいな』とか、いろいろ言っちゃうけど、逆にお母さんにこうなってほしいとかある？」と聞いてみたことがあるんです。即答で「ない」と返ってきて、人として負けたと思いました。親の愛は無償の愛というけど、自分はエゴだらけだった。子どものほうが無償の愛を向けてくれていたんですね。

だから学びだらけで、「これは本当に面白い！」と。子育てに時間をとられたら、自分の成長が停滞すると思っていたけど、目標のベクトルを“子どもから学ぶ”というところに設定したら、めちゃくちゃ自分の人格が磨かれていっている気がする。もっとどっぷりとこの時間に浸かりたいという気持ちが大きくなっていきました。

自分のなかでは一大決心というイメージはありませんでした

2021年の秋頃、心が決まったところで、スタッフの方々に降板の相談をしました。

番組終了を発表したとき、同業の方々からは「レギュラー番組を手放すなんて信じられない」と言われました。確かにもう少し若ければ、「社会で戦う武器をやっと手に入れたところなのに……」と躊躇していたかもしれません。でも私は30代のすべてを仕事に費やし、手にした武器の種類も増えていた。本気になればまたなんらかの仕事を取りにいける、自分の居場所を築いていける自信もあったし、なければないで、やるだけやったという気持ちもありました。

私の人生って行き当たりばったりなんですよ。その時その時でやりたいことを選択するけど、同時並行でやるのはせいぜい2つが限界で、「無理だな」と思ったら優先順位をつけて手放してしまう。そのほうが一つ一つが自由なんです。

そう考えると、帯番組を手放したのも自然な流れで、自分のなかでは一大決心というイメージはありませんでした。

Tamao Akae

フリーランスアナウンサー。1975年兵庫県生まれ。97年に朝日放送に入社、バラエティー番組や情報番組番組を中心に活躍し、07年にフリーに転身。12年にスタートしたTBSラジオ『赤江珠緒 たまむすび』は、23年の最終回まで11年間続いた。アナウンサーとしての出演番組は『サンデープロジェクト』『スーパーモーニング』など。私生活では08年に結婚、17年に長女を出産。

（「週刊文春WOMAN」編集部／週刊文春WOMAN 2025秋号）