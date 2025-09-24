カゴメは、「野菜生活 100 本日の逸品 岡山ピオーネミックス」を10月21日から12月下旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活 100」季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の美味しさを全国の人々に楽しんでもらう“地産全消”をコンセプトとしている。その中でも「野菜生活 100 本日の逸品」シリーズは、果実のピューレーを贅沢に使用し、濃厚な味わいと豊かな香りを楽しめる人気商品となっている。



「野菜生活 100 本日の逸品 岡山ピオーネミックス」

今回発売する「野菜生活 100 本日の逸品 岡山ピオーネミックス」は、強い甘味と旨みが特徴の岡山県産ピオーネの味わい（イラストは味のイメージ）の野菜＆果実100％ミックスジュース。ピオーネの名称は「開拓者」を意味するイタリア語に由来する。一粒が大きく食べ応えがあり、種がなく皮もむきやすいのが特徴。自分へのご褒美に、贅沢感や季節感を楽しみながら手軽に野菜をとりたいときにぴったりだとか。おやつやデザートタイム、リラックスしたいシーンにもおすすめとなっている。

また、「野菜生活 100」季節限定シリーズのコンセプトを伝える動画と、産地の風景や農家さんの果実栽培の様子を紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開している。

カゴメは、日本各地の野菜や果実を使用した商品を展開することで、日本の農業を応援する。

［小売価格］155円前後（税込）

［発売日］10月21日（火）

