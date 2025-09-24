マム・トゥーディーが、ニューシングル「Daylight Dreaming」を本日9月24日にリリースした。

本楽曲は、今年リリース予定のアルバムからの第4弾シングル。落ち着いた雰囲気のメロウなナンバーで、サビの〈Stay daylight dreaming coz your luck is overdue〉（夢を見続けて、君の運はもうすぐ訪れる）というフレーズとともに、遊び心あふれるタイトなグルーヴ、ダイナミックなベースライン、そしてマム・トゥーディーのトレードマークである伸びやかなトランペットが絡み合う一曲になっている。

・マム・トゥーディー コメント

太陽が照りつける賑やかな通りを歩いていて、笑顔があふれている光景を思い描かせたかった。The Metersの“Cissy Strut”が与えてくれる感覚と同じだと思う。夏の終わりの曲としてもぴったりで、その陽光を秋から冬へと持ち越すような雰囲気を表現したかった

（文＝リアルサウンド編集部）