マツキヨココカラ＆カンパニーと資生堂ジャパンは、資生堂グループの肌荒れ対策ブランド「IHADA＜イハダ＞」から、朝の洗顔後に使うことで肌荒れ・乾燥ケアが叶う薬用オイル状美容液「イハダ 薬用リセットオイル（医薬部外品）」（全1品）を、10月21日から全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）とマツキヨココカラオンラインストアで限定発売する。

洗顔後、すぐに使うことで、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防しながら、うるおいをチャージする。濃密なのに、さらっとべたつかず、メイクも邪魔しない。高精製ワセリン（肌うるおいバリア保護成分）を配合している。

肌荒れ対策ブランドのイハダは、「楽しいことに夢中になってしまい、（夜の）手入れを手抜きしてしまいがち」という生活者の声に着目。朝の洗顔後に使うことで、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防し、うるおいに満ちた肌に整える薬用オイル状美容液を開発した。

「薬用リセットオイル」は、やらかしちゃった（手入れを手抜きしたとき）翌朝におすすめの薬用オイルで2種の肌荒れ防止有効成分（グリチルリチン酸ジカリウム、ビタミンE誘導体（酢酸DL−α−トコフェロール））と高精製ワセリン（肌うるおいバリア保護成分）を配合。

抗肌荒れ＋肌表面の保護のWケアによって、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防し、繰り返しにくい肌環境に導くアプローチを実現する。さらに3種の保湿成分（ヒアルロン酸（ヒアルロン酸ナトリウム）、トウキエキスGL（トウキエキス、グリセリン）、テアニンGL（テアニン、グリセリン））配合でうるおいが長時間持続する。

［小売価格］2420円（税込）

［発売日］10月21日（火）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com

資生堂＝https://www.shiseido.co.jp