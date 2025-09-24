【巨人】戸郷翔征はCS先発登板黄信号か　4回4失点で9敗目　悩みの4.25　球団OBからも「短期決戦で先発となるとちょっと怖い」

戸郷は鬼門のマツダでの登板で粘れなかった（C）産経新聞社

開幕投手を務めた巨人・戸郷翔征が波に乗れない。

9月23日の広島戦（マツダ）に先発した戸郷は4回65球を投げて、5安打4失点で9敗目を喫した。

初回、先頭の中村奨成にカーブを捉えられ、左翼線二塁打を打たれ2死一、二塁の形を作られると5番・末包昇大に三塁線を破られる2点適時二塁打を許す。

さらに2回は二死から相手先発の玉村昇悟に安打を許し、この日、長打を許していた中村奨に2ランを被弾と悪い流れを止められず。4回5安打4失点で降板、自己ワーストの9敗目を喫した。

昨年に続き開幕投手を託された今季は2度のファーム調整もあるなど、シーズンを通して不調に苦しんでいる。

まっすぐとフォークの組み立てが真骨頂だが、フォークも見切られ、まっすぐもこの試合では140キロ中盤と威力も低下しているとなれば、打者目線で攻略は容易となる。厳しいパフォーマンスが続いている。

広島本拠地マツダスタジアムでの投球は試合前までで3戦2敗、防御率9.39の鬼門だったが、今季4度目の登板でも快投を見せることは叶わなかった。今季は20登板で7勝9敗、防御率は4.25まで落ち込んでいる。