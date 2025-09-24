サバシスターの書き下ろし新曲「今日のごはんはなんだろな」が、TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』のエンディング主題歌に決定した。

同アニメは、BS朝日にて10月3日23時よりオンエア。『クレヨンしんちゃん』の主人公 しんちゃんの父である野原ひろしの、昼メシにまつわる出来事を描いた公式スピンオフ漫画が原作となっている。

サバシスターがエンディング主題歌として書き下ろした本楽曲は、家族の温かさや日々の何気ない、けれど大切な瞬間を詰め込んだミディアムテンポのナンバー。本日公開されたアニメの特別映像でも楽曲の一部を聴くことができる。

同曲は10月15日にリリースされるサバシスターの2ndアルバム『たかがパンクロック！』に収録されるほか、10月3日にはアルバムからの先行配信シングルとしてリリースされる。

・なち（Vo/Gt） コメント

毎日ごはんを楽しみに生きているので、とても共感できるテーマでした。任せていただけて幸せです。素敵なアニメの締めくくりにこのあったかい曲が流れる日が待ち遠しいです。この曲が、ずっと続いていく日々の中で“笑顔”を見つけるためのヒントになったら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）