¼¯Åç¡¦¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¤¬ÌÀ¤«¤¹CÂçºåÀï¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÎ¢Â¦¡£¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡©
¡ÎJ£±Âè31Àá¡Ï¼¯Åç £³¡Ý£± CÂçºå¡¿£¹·î23Æü¡¿¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡Ëþ°÷¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤«¤éÃæ£²Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤ËCÂçºå¤ò·Þ¤¨¤¿¼¯Åç¤ÏÀèÈ¯£´¿Í¤òÊÑ¹¹¡£ÎëÌÚÍ¥Ëá¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹µ¤¨¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¤¯Ãæ£²Æü¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ÀèÈ¯11¿ÍÁ´°÷¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿CÂçºå¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬Íð¤ì¤ë¤Ê¤É½øÈ×¤Ï¶ìÀï¡£28Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ÇÃÎÇ°·Ä¤¬¼è¤é¤ì¤¿PK¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¡¢º¸SB¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î½á³êÌý¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¼¯Åç¤Î¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤¬¼ºÅÀÄ¾¸å¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¡£¼ºÅÀ¤¹¤ë¤ä¤¹¤°¤Ëµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾®ÃÓ¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥¨¥¦¥Ù¥ë¡¢£²¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤¿¥¿¡¼¥ì¥¹¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Í¥ë¤ò¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ËµÞ¤¤¤Ç½¸¤á¡¢»Ø¼¨¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡ÖÀï½Ñ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾®ÃÓ¤ÏÂù¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÁê¼ê¤¬¤É¤¦¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¼ê¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢¾å¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê³°¤«¤é¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤³¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¾å¼ê¤¯¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±¼ºÅÀ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ê¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡Ë¤½¤³¤«¤éÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ëÌÜ¤ä´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ´ã¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¼¯Åç¤Ï£³Ê¬¸å¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿CB¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦¥µ¥¤¥É¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤ËÃÎÇ°¤¬¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï£²ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀÄ¾¸å¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤¨¤¿¤³¤È¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤ä¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î»Ø¼¨¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¾®ÃÓ¤Ï¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤¯¡¢³°¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬½Ö»þ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£Ç®¤¤»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÎäÀÅ¤ËÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¯Åç¤Ïº£Àá¤Î¾¡Íø¤Ç¾¡ÅÀ¤ò61¤Ë¿¤Ð¤·¡¢£²°Ì¤Î¿À¸Í¤È¤Îº¹¤â£´¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÃÓ¤âÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÏÃ¤¹¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾¡ÅÀ£³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤É¤Î¾¡Íø¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ±ºÏÂ¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Æñ¤·¤¤»î¹ç¤ò¾¡¤Ã¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æñ¤·¤¤Á°È¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê»î¹ç¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÎßÀÑ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÈèÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡ÅÀ£³¤òÁ´°÷¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤âÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤·¤Æ²ø²æ¤·¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¡ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¡Ë¤À¤±¤¸¤ãÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢ºÇ¸å¡¢¶²¤é¤¯¤â¤Ã¤È½Å°µ¤¬Áý¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¡¢¾å¼ê¤¯ÀÕÇ¤¡¢½Å°µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»î¹ç¡¢Îý½¬¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤½¤Î½Å°µ¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¸å¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µ´ÌÚÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¼¯Åç¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÏ¢¾¡¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡Ëþ°÷¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤«¤éÃæ£²Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤ËCÂçºå¤ò·Þ¤¨¤¿¼¯Åç¤ÏÀèÈ¯£´¿Í¤òÊÑ¹¹¡£ÎëÌÚÍ¥Ëá¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹µ¤¨¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¤¯Ãæ£²Æü¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ÀèÈ¯11¿ÍÁ´°÷¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿CÂçºå¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬Íð¤ì¤ë¤Ê¤É½øÈ×¤Ï¶ìÀï¡£28Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ÇÃÎÇ°·Ä¤¬¼è¤é¤ì¤¿PK¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÁê¼ê¤¬¤É¤¦¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¼ê¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢¾å¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê³°¤«¤é¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤³¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¾å¼ê¤¯¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±¼ºÅÀ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ê¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡Ë¤½¤³¤«¤éÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ëÌÜ¤ä´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ´ã¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¼¯Åç¤Ï£³Ê¬¸å¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿CB¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦¥µ¥¤¥É¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤ËÃÎÇ°¤¬¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï£²ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀÄ¾¸å¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤¨¤¿¤³¤È¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤ä¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î»Ø¼¨¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¾®ÃÓ¤Ï¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤¯¡¢³°¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬½Ö»þ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£Ç®¤¤»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÎäÀÅ¤ËÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¯Åç¤Ïº£Àá¤Î¾¡Íø¤Ç¾¡ÅÀ¤ò61¤Ë¿¤Ð¤·¡¢£²°Ì¤Î¿À¸Í¤È¤Îº¹¤â£´¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÃÓ¤âÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÏÃ¤¹¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾¡ÅÀ£³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤É¤Î¾¡Íø¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ±ºÏÂ¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Æñ¤·¤¤»î¹ç¤ò¾¡¤Ã¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æñ¤·¤¤Á°È¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê»î¹ç¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÎßÀÑ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÈèÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡ÅÀ£³¤òÁ´°÷¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤âÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤·¤Æ²ø²æ¤·¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¡ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¡Ë¤À¤±¤¸¤ãÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢ºÇ¸å¡¢¶²¤é¤¯¤â¤Ã¤È½Å°µ¤¬Áý¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¡¢¾å¼ê¤¯ÀÕÇ¤¡¢½Å°µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»î¹ç¡¢Îý½¬¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤½¤Î½Å°µ¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¸å¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µ´ÌÚÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¼¯Åç¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÏ¢¾¡¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª