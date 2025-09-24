「ママもたまにはいれてね」人気タレント、夫と娘のイチャイチャショットを公開！ 「可愛すぎますね」
元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは9月23日、夫で元サッカー日本代表・本並健治さんと娘の写真を公開しました。
【写真】丸山桂里奈、夫・本並健治と娘の仲良しショット
丸山さんは「#2人の絆がすごい #ママもたまにはいれてね」ともつづり、家族の温かな雰囲気を伝えています。
コメント欄では、「微笑ましいです！最高親子」「目に入れても痛くない…って事ですね」「良い親子ですね」「ほっこりします」「可愛すぎますね」「パパっ子だと助かりますよね!」などの声が寄せられました。
コメントでは「素敵な写真」「モノクロ写真 良い味だしてますね」「素敵な夏休みの思い出できましたか⁈」などさまざまな声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】丸山桂里奈、夫・本並健治と娘の仲良しショット
「微笑ましいです！最高親子」丸山さんは「パパが好きすぎて隙間さえあればくっついてる2人」とつづり、2枚の写真を公開しました。1枚目はベッドで本並さんに寄り添う娘の姿、2枚目は新幹線での親子ショットです。どちらも仲良くくっつく姿がほほ笑ましい写真です。
コメント欄では、「微笑ましいです！最高親子」「目に入れても痛くない…って事ですね」「良い親子ですね」「ほっこりします」「可愛すぎますね」「パパっ子だと助かりますよね!」などの声が寄せられました。
「良い味だしてますね」15日にも、「休憩中、パパとアイスを食べながらチューしてる2人」とつづり、家族の様子を公開した丸山さん。1枚目は本並さんと娘のツーショット、2枚目は親子3人で手持ち花火を楽しむ写真です。
コメントでは「素敵な写真」「モノクロ写真 良い味だしてますね」「素敵な夏休みの思い出できましたか⁈」などさまざまな声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)