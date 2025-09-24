「どっちもゑむ氏？」渦中の人気インフルエンサー、最新コスプレショットに反響！ 「ずっと応援してるよ」
YouTuberグループ・フォーエイト48の元メンバー・ゑむ氏。さんは9月24日、自身のInstagramを更新。コスプレショットを公開しました。
【写真】ゑむ氏。の最新コスプレショット
「え！どっちもえむしに見える」9日に同グループからの脱退を発表したゑむ氏。さんは、1枚の写真を投稿。壁に囲まれた空間には猫耳、うさぎ耳のカチューシャやゴスロリ風のコスプレ衣装を着用した女性2人が写っています。かわいらしくもどこかミステリアスな雰囲気のあるコスプレショットです。
コメント欄では「どっちもゑむ氏？推しが2人？」「え！どっちもえむしに見える」「どっちも可愛すぎ！ずっと応援してるよ」「可愛すぎるし、クオリティ高い」「好きな格好しても良いからね」などの声が寄せられていました。
パワハラ・いじめを告発9日にグループ脱退を発表したゑむ氏。さんは、「『パワハラ』と感じる言動や、『いじめ』と感じるやり取りが重なることもありました」と告白。さらにX（旧Twitter）上で、実際の音声やLINEのやりとりも公開し、大きな波紋を呼んでいます。(文:宍戸 奏太)
