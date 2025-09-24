【hololive FANCLUB】 10月15日 開設 年会費：6,600円

カバーは、同社が運営するVTuberグループ「ホロライブ」所属タレントの公式ファンクラブ「hololive FANCLUB」を10月15日より開設する。年会費は6,600円。

「hololive FANCLUB」では、ホロライブを身近に感じられるような様々な特典が用意され、その中にはライブやイベントのチケット先行も含まれる。

今後も、ファンクラブを通じて、ここでしか体験できない企画やコンテンツを順次追加予定。最新情報は、各ファンクラブの公式サイトおよび公式SNSアカウントにて随時更新される。

「hololive FANCLUB」入会について

ファンクラブ会員費 年会費：6,600円

決済方法：クレジットカード、コンビニ、銀行振込（Pay-easy）、メルペイ、PayPay

【注意事項】

過去に提供されていたファンクラブサービスや「ホロライブ オフィシャルファンクラブ」アプリについて

入会に際してホロライブアカウントの登録が必要となります 更新特典グッズの内容に関しては現在未定です 特典の海外発送（日本以外の発送）に関しては、別途転送サービス等のご利用が必要です 一部のライブ・イベントについては、チケット先行は対象外となります。予めご了承ください。 チケット先行は現在、日本のプレイガイドを利用予定のため、海外ユーザーは参加いただけません 年会費は、為替により変動する場合がございます 一部、未対応の国・地域がございます その他注意事項に関しましては、サービス開始時に入会案内をご覧ください サービス内容は予告なく変更となる場合がございます【過去に提供していたファンクラブサービスについて】

以下のサービスは現在特典の提供やサービスの更新を終了しております。引き続きアーカイブサイトとしてのご利用は可能ですが、今回の新サービス設立に伴い、2026年3月31日(火)16時より、新規入会の停止および継続更新の自動解除を行なって参ります。ご了承ください。また、「hololive FANCLUB」とは別サイトとなりますのでご注意ください。

【契約状況確認・退会等はこちらから】

□旧ホロライブ公式ファンクラブ（※2024年1月よりアーカイブサイトへ変更）

□ホロライブチャンネル（旧・ホロライブ公式ファンクラブ）（※2022年2月よりアーカイブサイトへ変更）

【「ホロライブ オフィシャルファンクラブ」アプリ終了のお知らせ】

旧ホロライブ公式ファンクラブのサービス停止に伴い、「ホロライブ オフィシャルファンクラブ」アプリは2026年3月31日を目処にアプリの提供を終了いたします。

提供終了以降はApp Store、Google Play Storeからダウンロードできなくなります。既にアプリをインストールいただいている場合、提供終了時にご利用いただくことが出来なくなることをご了承ください。

旧ホロライブ公式ファンクラブのサービス停止については、サイト内のお知らせをご確認ください。

ご利用いただいている皆様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

