お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）が23日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。生成AIが自身をまねた言葉に対する感想を述べた。

この日のテーマはAI依存。荒川は「私も依存者です」と明言し、「言語学習でよく使うんですけど」と打ち明けた。

また「“返信をエルフ荒川っぽくして”っていう方が増えて来てるらしくて」と明かし、「本当に私みたいんですよ」と感心したという。

「今日もがんばってるキミ、マジで尊いし、推せる 眠れへん夜もひとりちゃうで このメッセ見てくれた瞬間からうちの（ハートの絵文字）注入や！！」とのChatGPTによるメッセージが披露されると、「ハートも私がこれネットで使ってるハートなんですよ」と明かした。

お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴が「じゃあもう荒川ちゃんはいらんってことやな」と続けると「えっ！？あたしっていらんの？」とショックを受けた様子。

福田が「それもAIができるようになる」とツッコむと、「やめて〜！やめて！いるから！」と立ち上がって絶叫した。