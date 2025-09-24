◇ナ・リーグ ドジャース4―5×ダイヤモンドバックス（2025年9月23日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算100試合目の登板は2度目の右肘手術から復帰後、最長となる6回もマウンドに上がり、今季最多91球で6回5安打無失点、8奪三振と好投し、2勝目の権利を持って降板した。

初回は先頭・ペルドモを内角カットボールでバットをへし折り、右飛に仕留めるなど3者凡退と上々の立ち上がり。2回もモレノ、アレクサンダーを2者連続三振に仕留めると、バルガスもニゴロと打者3人で封じた。

1―0の3回は先頭・トーマスに3球目、真ん中付近の直球を狙われると、105・8マイル（約170・3キロ）のライナー性の打球に襲われ、投手強襲の内野安打を浴びた。

グラブをはめた左手首付近に当たったとみられ、慌ててロバーツ監督らが駆けつけたが幸い大事には至らず続投。次打者・マキャンから3者連続三振を奪ってみせた。

4回は先頭・マルテに中前打を許したものの次打者・キャロルをファウルで粘られながらもこの日最速となる101・2マイル（約162・8キロ）の外角直球で見逃し三振に仕留めた。5回は1死からトーマスに右前打を許したが、続くマキャンを投ゴロ併殺。好フィールディングでアウトを奪った。

投手復帰後、初めて6回のマウンドに上がると、1死からペルドモに右前打を許すと、2死からキャロルにも左前打を浴び、2死一、二塁と初めて得点圏に走者を背負った。それでもモレノを中直に打ち取り、汗を拭ってベンチに戻った。

大谷はレギュラーシーズンの登板はこの試合が最後になる見込みで、試合前にロバーツ監督が「順調なら6イニングを目安に考えている」と2度目の右肘手術から復帰後、最長となる6回までイニングを伸ばす方針を示していた。

ただ、課題の救援陣が誤算で、4―0の7回は2番手・ドライヤーがマキャンに適時二塁打を浴びて降板すると、後を継いだエンリケスもデルカスティーヨに2ランを浴び1点差に迫られた。

4―3の9回は守護神・スコットが2者連続四死球でピンチを招くと、1死二、三塁からバロッサの左犠飛で同点に。これで大谷の2勝目の権利が消滅すると、なおも2死二塁からペルドモに左前へサヨナラ打を浴びて、チームは敗戦。パドレスが勝利したため、地区優勝へのマジックは「3」のまま変わらず、最短Vは25日（同26日）となった。