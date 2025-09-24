俳優の杉浦太陽が24日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。漫画の購入をやめて、資格を取得したことを明かした。番組で「やめてみたこと」「始めてみたこと」を特集したコーナーのひと幕だった。

杉浦は、30年間買い続けた「週刊少年まんが」を4冊から2冊に絞ったといい「苦渋の決断でしたね。30年間ですから。毎週発売するんで、僕、あの4冊買っているんですよね。新幹線の中でずっと読んでいたんで。2冊、やめたらちょっと楽になりました」と笑った。その代わり、「ハウスクリーニングアドバイザー」「クリーニングインストラクター」の資格を取得したという。「2冊やめたおかけで時間ができたので、勉強ができた。育児も家事もやらなければいけないので」と、イクメンぶりを発揮していた。

コメンテーターでタレントの朝日奈央は「夜更かし」をやめたとした。「10年くらい前は2時、3時まで起きているのが当たり前。寝るのがもったいないって思っていたんですけど、次の日の仕事にも影響しますし、肌荒れもしますし、あんまりよくないことばかりで」と説明した。

MC恵俊彰は「ウオーキングの時に財布を持つ」のをやめたという。朝日から「恵さんの（自身の話題を）聞けること、なかなかないですよ」と理由の説明を求められると、「キャッシュレス化。携帯持っていれば歩数も計れるし、『パイペイ』」と言い間違えた後、「PayPay（ペイペイ）で買える」と、恥ずかしそうに言い直していた。