【棗】はなんて読む？植物の名前を表す難読漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「棗」はなんて読む？

「棗」という漢字を見たことはありますか？

はじめて見るという人が多いのではないでしょうか。

みなさん聞いたことがあるであろう植物を表す漢字です。

いったい、「棗」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ナツメ」でした！

ナツメは、クロウメモドキ科の落葉低木、または小高木を指します。赤くて小さな実がなるのが特徴です。

実は、「棗」という漢字にはもう1つ意味があります。

抹茶を入れる茶器としての棗です。

器の形が植物のナツメの実に似ていることから、そう呼ばれるようになりました。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

ライター Ray WEB編集部