【棗】はなんて読む？植物の名前を表す難読漢字！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「棗」はなんて読む？
「棗」という漢字を見たことはありますか？
はじめて見るという人が多いのではないでしょうか。
みなさん聞いたことがあるであろう植物を表す漢字です。
いったい、「棗」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ナツメ」でした！
ナツメは、クロウメモドキ科の落葉低木、または小高木を指します。赤くて小さな実がなるのが特徴です。
実は、「棗」という漢字にはもう1つ意味があります。
抹茶を入れる茶器としての棗です。
器の形が植物のナツメの実に似ていることから、そう呼ばれるようになりました。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部