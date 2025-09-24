´Ú¹ñ¤Ç¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤·¤½¤¦¡©»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¥Ö¡¼¥à
±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬´Ú¹ñ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¥Ö¡¼¥à¤ò°ú¤·Ñ¤°Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÃº¼£Ïº¤Î¡È¼ª¾þ¤ê¡É¤¬½¤Àµ
±Ç²è¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÔ¡Ù¤¬9·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÔ¡Ù¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥Î¥³¥®¥ê¤Î°Ëâ¥Ý¥Á¥¿¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¥Ç¥ó¥¸¤È¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¾¯½÷¥ì¥¼¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù½é¤Î·à¾ìÈÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶ºî¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¥ì¥¼ÊÔ¡×¤ò±Ç²è²½¤·¡¢¥Ç¥ó¥¸¤È¥ì¥¼¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÔ¡Ù¤Ï9·î24Æü¸áÁ°0»þ¸½ºß¡¢Á°Çä¤êÎ¨18.2¡ó¡¢Í½ÌóËç¿ô13Ëü4583Ëç¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±»þ´ü¸ø³«ºî¤ÎÃæ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¸ø³«½µ¤Î·îÍËÆü»þÅÀ¤ÎÍ½Ìó´ÑµÒ¿ô¤Ï7Ëü7502¿Í¤Ç¡¢Îß·×510Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¥í¥ó¥°¥é¥óÃæ¤Î¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡Ê6Ëü7243¿Í¡Ë¡¢ÏÃÂêºî¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¡Ê5Ëü3283¿Í¡Ë¤Þ¤Ç¤âÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç9·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÔ¡Ù¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤òÍÞ¤¨¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¸ø³«½éÆü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï4²¯2000Ëü±ß¡¢´ÑµÒ¿ô¤Ï27Ëü2000¿Í¡£¤Þ¤¿½µËö3Æü´Ö¤Ç·×12²¯±ß¡¢Îß·×´ÑµÒ¿ô80Ëü7000¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÃÂÀ¸¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢´Ú¹ñÆâ¤Ç¤Î¸ø³«¤Ç¤â¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤ê¡¢Àè¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬Á°Îã¤Î¤Ê¤¤µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·à¾ì¸ø³«¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸ø³«¤Î¹¥µ¡¤À¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ø³«66Æü¤ÇÎß·×´ÑµÒ¿ô2362Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶½¹Ô¼ýÆþ814²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÏ¿Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÆâ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤â°ÍÁ³¹â¤¯¡¢µÞÂ®¤ËÎß·×480Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢2025Ç¯Ç¯´Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9·î25Æü¤Ë¤Ï¿áÂØÈÇ¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×500Ëü¿ÍÆÍÇË¤â´Ö¶á¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤â¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è²È¡¦³©¸«²¼¡¹¤Î¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤¬¡¢10·î16Æü¤Ë´Ú¹ñ¸ø³«Í½Äê¤À¡£Æ±ºî¤Ï2006Ç¯½Õ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸Þ¾ò¸ç¤È²ÆÌý·æ¡¢2¿Í¤Î¼ö½Ñ»Õ¤ÎÍ§¾ð¤ÈÈá·à¤ÎËë³«¤±¤òÉÁ¤¯¡£
¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¸¶ºîÌ¡²è¤Î¿Íµ¤¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¤Þ¤ÇÇ®¶¸¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂ³¤¯¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤â¤Þ¤¿¡¢¸¶ºî¤¬Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿ºîÉÊ¤À¡£
´Ú¹ñ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ®¤¤ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¥Ö¡¼¥à¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê¾¡¼Ô¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Âç¤¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£