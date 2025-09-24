藤井夏恋、姉・萩花の息子がWEST.のMV視聴「りゅーせーって指さしてた」釘付けの様子公開
【モデルプレス＝2025/09/24】モデルの藤井夏恋が9月23日、自身のInstagramのストーリーズを更新。姉で元E-girlsの藤井萩花の息子が、兄の藤井流星が所属するWEST.のミュージックビデオを視聴している様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】藤井夏恋、萩花の息子顔出しのMV視聴ショット
夏恋は「WEST.のMV、めっちゃ集中して見てました りゅーせーって指さしてた」と甥っ子の反応を報告。画面を真剣に見つめる甥っ子の集中した表情をモノクロ写真で載せている。また、萩花も自身のストーリーズにて同投稿を引用し、「最近家でもめちゃくちゃ見てるリピートで」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「甥っ子ちゃんが可愛すぎる」「兄妹愛」「MVを真剣に見てるの尊い」「家族の絆が素敵」「将来有望なイケメン」「癒される日常風景」といった声が上がっている。
萩花は、2021年1月27日にロックバンドThe John’s GuerrillaやALIのボーカルを務めるミュージシャンの今村怜央との入籍を発表。2022年4月26日には、双子の男の子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
