連絡なしの遅刻に激怒！でも後日、私が同じことをしてしまった｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第22話をごらんください。

ゆかりが話してくれたのは、学生時代のりさとのエピソード。待ち合わせに連絡なしで遅刻する、りさ。ごめんと謝られますが、ゆかりは内心「メールのひとつでもよこさんかいっ！」とイライラしています。それから数週間後、またりさと遊ぶ約束をしていたゆかりは待ち合わせの時間を間違えて遅刻してしまいます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

学生時代、りさと待ち合わせをしていたゆかり。時間になってもりさは現れず、メールの返事もありません。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

ようやく到着したりさは、寝坊で遅刻したようです。「連絡くらいしてよ」と怒るゆかりに、「お店に入っててもらってよかったのに」とのんきに返します。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

遅刻をするなら、ひとこと連絡をくれたらいいのに…と、納得がいかないゆかり。「遅刻」というものの認識に、大きな差があるようですね。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

連絡なしの遅刻、絶対許せない！という人もいるのでは？ゆかりの話からは、りさと友達でいる秘訣を聞けそうですね。

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）