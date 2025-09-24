「ぶどうも4等分」子どもの事故防ぐ優秀グッズに4200いいね「めっちゃ欲しい」「6～7歳でも使う」【ママリ】

子どもの丸のみを防ぐ、超優秀グッズ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、えびいくら🦐(@i_eat_ebi)さんの投稿です。ある程度の年齢になるまでミニトマトやぶどうなど丸くてツルッとしたものを子どもに食べさせる時には注意が必要ですよね。そんな時、包丁やまな板を汚したくないという方にぴったりな便利グッズがあるそう。

子どもの食事中の事故を防ぐには、じっくり見守るだけでなく、丸呑みを防ぐために丸い食べ物はかみやすいように小さく切るといった工夫も大事です。





えびいくら🦐さんが投稿していたのは、小さく切る時に使いたい便利グッズです。

ミニトマトカッターをぶどう用に買ってみたんだけど超～～～～～～～～～～～～楽‼️‼️

全然力いらずにスッと切れる！これからぶどうの季節だし4歳までは使うだろうから買って損ないと思う！おすすめ！私はハンズで買った！🍇

えびイクラさんが投稿していたのは、ミニトマトカッター。プラスチックの刃でちゃんと切れるのかちょっと心配したのですが、すごくきれいに切れてますよね。子どもにミニトマトやブドウを切るのを手伝ってもらう時にも良さそう。子どもが食べるものだけでなく、大人が食べるサラダなど意外と使用頻度は高そうです。



この投稿に「なんすかこれ！！めっちゃ欲しい！！！なんだかんだで6-7歳でも使う！（我が家調べ）」というコメントがついていました。小さい子どもに限らず、ミニトマトをそのまま出すというのはちょっと不安なものですが、これがあれば気軽にカットできそうです。



家事に子育て、仕事に自分のことと、パパやママは毎日大忙しだと思います。便利なグッズはどんどん活用して、親も少しでものんびりできる時間を作っていきたいですね。

