【B1R-M シャーシキット スキンカラーC】 【B1R-M シャーシキット スキンカラーD】 2026年2月 発売予定 価格：各4,950円

コトブキヤは、プラモデル「B1R-M シャーシキット スキンカラーC」と「B1R-M シャーシキット スキンカラーD」をそれぞれ2026年2月に発売する。価格は各4,950円。

本製品は、同社の美少女プラモデル「メガミデバイス」より、初期のメガミに用いられたBlock1規格の素体を、浅井真紀氏が改めてリメイクした商品。

既存キャラクターとできる限りの互換性を保ちつつ、可動、プロポーション、組み立てやすさのアップデートを行い、シンプルなシャーシキットとして生まれ変わっており、フェイスパーツは雨間氏が担当し、メガミデバイス初となる可動眼球タイプがプリント再現され、バスタードール等のBlock2規格のフェイス、髪の毛とも互換性を確保している。

ボディはコンセプトカラーと全身スキンカラーとの2体構成により、配色を入れ替えたカスタマイズはもちろん、マテリアルとしても幅広く応用できる。

またコトブキヤショップで購入すると、「ヘアアレンジパーツ」がそれぞれ付属する。

「B1R-M シャーシキット スキンカラーC」

コトブキヤショップ購入特典「ヘアアレンジパーツ」

「B1R-M シャーシキット スキンカラーD」

コトブキヤショップ購入特典「ヘアアレンジパーツ」

仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約160mm 素材：PS、ABS、POM仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約160mm 素材：PS、ABS、POM

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。