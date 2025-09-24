阪神の主砲・佐藤輝明（26）がモヤモヤしている。

22日に39号を放ち、阪神の日本人選手では金本知憲以来となる40号に王手をかけたものの、23日のDeNA戦は4タコ2三振。17、18日の広島戦で2試合連続ベンチメンバーから外れ、19日のDeNA戦から戦線復帰したが、そこからの5試合で18打数2安打、打率.111とからっきしなのだ。

藤川監督は「超人ではないということ。体調調整だけで休ませることはないですから」と意味深な発言をしているが、CSファイナルステージへ向け、万全でないなら無理をする必要はない。

だが、自身初の本塁打王や、あと1本に迫った目標の40発を達成するため、故障を押して出場しているのか──。

主砲の本当の状態は、虎ファンが最も気になるところだろう。

◇ ◇ ◇

