日本ハムの逆転優勝がかすみ始めた。

23日の楽天戦で0-7と大敗。本拠地最終戦の先発に抜擢された台湾の孫易磊が2回3安打3失点で早々に降板し、後を受けたリリーフ陣も失点を重ねた。エースの伊藤大海をプロ初の中4日で投入した前日も0-2のゼロ封負け。勝負手が実らなかった新庄剛志監督は試合後の会見をキャンセルし、「あした！ あした！」と広報を通じてコメントを残したが、この日も投打ともに精彩を欠く内容だった。

「ソフトバンクも4連敗でゲーム差2.5は変わらなかったのは救いですが、優勝争いが大詰めを迎えたここにきて、日本ハムの調子は下降気味なのは確かです。追う立場で勝つしかない9月に入って9勝9敗。4月からチーム防御率2点台をキープしてきた投手陣は、9月に入って月間防御率3.62と悪化。

優勝争いを牽引してきた先発陣の防御率も今月は3.22です。日本ハムは“昭和野球の回帰”という新庄監督の方針で、チーム完投数21とリーグでダントツの数字を残してきた（2位は西武の10完投）。あるいは、この最終盤にきてその影響が出てきたのかもしれません」（他球団スコアラー）

野手も成績下落

疲労に加え、息詰まる優勝争いのプレッシャーもあるだろう。就任4年で新庄監督がチームの雰囲気を変えてきたとはいえ、メンバーはまだ若手が多く、「重圧は楽しむもの」という指揮官のようなメンタリティーを持てる選手ばかりではない。野手陣も8月に.311あった得点圏打率が、今月は.298と3割を切っている。

評論家の山崎裕之氏が指摘していたのもまさにこの点だった。

「日本ハムは昨季2位とはいえ、優勝したソフトバンクに13.5ゲームもの大差をつけられた。本当の意味で優勝争いのプレッシャーを経験したわけではない。一方のソフトバンクは優勝経験が豊富。終盤まで競り合いになれば、その経験の有無が明暗を分けることになるのではないか」

ソフトバンクは残り8試合で優勝マジック5。残り6試合となった日本ハムはいよいよ崖っぷちに立たされた。

ファンの最大の関心事といえば、新庄監督の去就だろう。球界内外で様々な憶測が飛び交う中、17日には井川オーナーが「続けていただきたいが…」と前置きしつつ、“意味深な言葉”を口にしたことで、さらに波紋が広がっている。いったいどういうことか。その発言の真意とは。

